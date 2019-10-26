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Эксперт исключил одну из версий расстрела военнослужащих в Забайкалье 

Ura.Ru 31 минуту назад
Исключена одна из версий расстрела в Забайкалье
Фото: URA.RU
Дедовщина не могла стать причиной расстрела солдатом-срочником своих сослуживцев в Забайкалье, заявил «URA.RU» военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Ранее озвучивались версии, согласно которым солдат мог взяться за оружие из-за нервного срыва или неуставных отношений в воинской части.
«Во времена СССР подобные инциденты можно было списать на дедовщину и издевательства. Сейчас такого практически нет. Скорее всего, у солдата что-то случилось дома или он был просто эмоционально неуравновешенным. К тому же многие срочники поступают на службу с неокрепшей психикой», — объяснил Матвийчук возможные мотивы подозреваемого.
Эксперт также отметил, что инцидент в Забайкалье не должен отразиться на престиже службы в армии.
«Армия сегодня у нас на подъеме. К тому же для молодых людей — особенно из периферии — это один из способов устроить свою жизнь», — сказал Матвийчук.
Как писало «URA.RU», сегодня в воинской части в поселке Горный Забайкальского края солдат-срочник открыл стрельбу по сослуживцам. В результате погибли восемь человек, включая двух офицеров, еще двое с ранениями были доставлены в военный госпиталь. В Минобороны заявили, что, по предварительным данным, у солдата случился нервный срыв, связанный с личными причинами. Однако Mash сообщает, что подозреваемый таким образом отомстил сослуживцам, которые издевались над ним.
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Теги:
Происшествия , Криминал , Министерство обороны
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