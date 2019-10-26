Исключена одна из версий расстрела в Забайкалье

Эксперт исключил одну из версий расстрела военнослужащих в Забайкалье

Дедовщина не могла стать причиной расстрела солдатом-срочником своих сослуживцев в Забайкалье, заявил «URA.RU» военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Ранее озвучивались версии, согласно которым солдат мог взяться за оружие из-за нервного срыва или неуставных отношений в воинской части.

«Во времена СССР подобные инциденты можно было списать на дедовщину и издевательства. Сейчас такого практически нет. Скорее всего, у солдата что-то случилось дома или он был просто эмоционально неуравновешенным. К тому же многие срочники поступают на службу с неокрепшей психикой», — объяснил Матвийчук возможные мотивы подозреваемого.

Эксперт также отметил, что инцидент в Забайкалье не должен отразиться на престиже службы в армии.

«Армия сегодня у нас на подъеме. К тому же для молодых людей — особенно из периферии — это один из способов устроить свою жизнь», — сказал Матвийчук.