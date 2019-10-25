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В Татарстане мать спасла провалившегося в люк ребёнка 

Говорит Москва 1 час назад
В Татарстане мать спасла провалившегося в люк ребёнка
Фото: Кадр видео
Видео появилось в соцсети «ВКонтакте» в одной из групп, посвящённых Набережным Челнам.
На записи видно, как женщина везёт впереди себя коляску, а рядом с ней идёт маленький ребёнок. Мальчик становится на люк, крышка переворачивается и на глазах у матери ребёнок проваливается внутрь. Женщина бросается ему на помощь. К колодцу подбегают очевидцы, им удаётся вытащить мальчика через несколько секунд. С виду ребёнок не пострадал.
Прокуратура выясняет, действительно ли видео было снято в Татарстане. Как сообщил РИА Новости представитель прокурора Руслан Галиев, если факт подтвердится, то будет организована проверка деятельности коммунальных служб.
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Теги:
Происшествия , Генпрокуратура РФ , Республика Татарстан
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