В Татарстане мать спасла провалившегося в люк ребёнка

Видео появилось в соцсети «ВКонтакте» в одной из групп, посвящённых Набережным Челнам.

На записи видно, как женщина везёт впереди себя коляску, а рядом с ней идёт маленький ребёнок. Мальчик становится на люк, крышка переворачивается и на глазах у матери ребёнок проваливается внутрь. Женщина бросается ему на помощь. К колодцу подбегают очевидцы, им удаётся вытащить мальчика через несколько секунд. С виду ребёнок не пострадал.