Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Италии зафиксировали землетрясение магнитудой 4,4 

РИА Новости 2 часа назад
В Италии произошло землетрясение
Фото: РИА Новости
Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в пятницу утром в Тирренском море у южных берегов Италии, сообщил Национальный институт геофизики и вулканологии Италии (INGV).
Сейсмологи зафиксировали подземные толчки в 06.31 (07.31 мск). Эпицентр землетрясения находился на глубине 11 километров в море у берегов южноитальянской области Калабрия близ города Скалеа. Колебания земной поверхности явственно ощущались в этом городе и ряде других населенных пунктов области. Подземный толчок сильно напугал многих местных жителей, которые в страхе спешно покинули свои дома.
По информации властей Калабрии, жертв и разрушений в результате землетрясения нет.
Сейсмическая активность на юге Италии не прекращается. 7 октября специалисты INGV зафиксировали в Калабрии в районе города Катандзаро землетрясение магнитудой 4,0. Тогда местные власти распорядились эвакуировать школы, поскольку подземные толчки вызвали большую обеспокоенность населения.
Ровно неделю назад землетрясение магнитудой 3,3 произошло в сицилийской провинции Катания близ вулкана Этна, который возобновил свою активность 14 июля.
Сотни людей стали жертвами лесбиянки-гея
Последние новости
Дядя убитого под Ростовом фермера рассказал, как началась перестрелка Дядя убитого под Ростовом фермера рассказал, как началась перестрелка Украинский хор выступил с обращением к россиянам Украинский хор выступил с обращением к россиянам Китайские СМИ объяснили, почему США боятся напасть на Россию Китайские СМИ объяснили, почему США боятся напасть на Россию
Комментарии 
Теги:
Происшествия , Италия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Электрошокер и угрозы: за экс-мэра Грозного взялась полиция
Электрошокер и угрозы: за экс-мэра Грозного взялась полиция90
ЦАР задумалась о размещении военной базы России
ЦАР задумалась о размещении военной базы России204
Украина заявила о готовности к «возвращению» Крыма
Украина заявила о готовности к «возвращению» Крыма506
Россию признали «мировой державой»
Россию признали «мировой державой»65
«Счастлива без рук»: Грачева написала о зверствах мужа
«Счастлива без рук»: Грачева написала о зверствах мужа12
Видео
Россия перебросила сотни военных из Чечни в Сирию
00:40
Россия перебросила сотни военных из Чечни в Сирию
Армия Ближний Восток
«Мне объявили войну»: педагога допросят из-за фотосессии
03:17
«Мне объявили войну»: педагога допросят из-за фотосессии
Общество Статьи
«Счастлива без рук»: Грачева написала о зверствах мужа
05:28
«Счастлива без рук»: Грачева написала о зверствах мужа
Общество
Стало известно о пользе ввозимого в Россию урана
00:39
Стало известно о пользе ввозимого в Россию урана
Общество
Раскрыта цель России в Сирии
01:31
Раскрыта цель России в Сирии
Политика Конфликты
Бойня под Ростовом: Дядя убитого рассказал о конфликте
05:37
Бойня под Ростовом: Дядя убитого рассказал о конфликте
Криминал Происшествия
«Кошкин дом» построили в районе Динамо
00:47
«Кошкин дом» построили в районе Динамо
Новости Москвы
Россия нанесла авиаудар по террористам в Сирии
00:25
Россия нанесла авиаудар по террористам в Сирии
Армия Войска
ЧП под Красноярском: опознаны все тела
01:03
ЧП под Красноярском: опознаны все тела
Происшествия
С-400 и «Панцири» перебросят в Сербию
С-400 и «Панцири» перебросят в Сербию
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение