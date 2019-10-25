В Италии произошло землетрясение

В Италии зафиксировали землетрясение магнитудой 4,4

Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в пятницу утром в Тирренском море у южных берегов Италии , сообщил Национальный институт геофизики и вулканологии Италии (INGV).

Сейсмологи зафиксировали подземные толчки в 06.31 (07.31 мск). Эпицентр землетрясения находился на глубине 11 километров в море у берегов южноитальянской области Калабрия близ города Скалеа. Колебания земной поверхности явственно ощущались в этом городе и ряде других населенных пунктов области. Подземный толчок сильно напугал многих местных жителей, которые в страхе спешно покинули свои дома.

По информации властей Калабрии, жертв и разрушений в результате землетрясения нет.

Сейсмическая активность на юге Италии не прекращается. 7 октября специалисты INGV зафиксировали в Калабрии в районе города Катандзаро землетрясение магнитудой 4,0. Тогда местные власти распорядились эвакуировать школы, поскольку подземные толчки вызвали большую обеспокоенность населения.

Ровно неделю назад землетрясение магнитудой 3,3 произошло в сицилийской провинции Катания близ вулкана Этна, который возобновил свою активность 14 июля.