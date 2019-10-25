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Британский телеведущий прогнал грабителя из дома 

News.ru 53 минуты назад
Британский телеведущий прогнал грабителя из дома
Фото: mk-london.co.uk
Ведущий Би-би-си Хью Эдвардс проснулся в 5:30 утра 16 сентября, когда в его дом проник грабитель. 58-летний мужчина не растерялся: прямо в пижаме спустился на первый этаж и погнался за злоумышленником.
Хью выбежал на улицу, однако остановить неизвестного ему не удалось — тот сел в принадлежащий журналисту Mercedes и скрылся, сообщает The Sun.
Эдвардс вызвал правоохранителей. Позднее полицейские обнаружили угнанный автомобиль брошенным. Расследование уголовного дела продолжается, грабитель задержан не был.
Ранее News.ru писал, что американский режиссёр Квентин Тарантино столкнулся лицом к лицу с грабителями в собственном доме. Остановить злоумышленников ему не удалось — они сбежали, прихватив драгоценности.
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Теги:
Происшествия , Хью Эдвардс , Квентин Тарантино
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