Британский телеведущий прогнал грабителя из дома

Ведущий Би-би-си Хью Эдвардс проснулся в 5:30 утра 16 сентября, когда в его дом проник грабитель. 58-летний мужчина не растерялся: прямо в пижаме спустился на первый этаж и погнался за злоумышленником.

Хью выбежал на улицу, однако остановить неизвестного ему не удалось — тот сел в принадлежащий журналисту Mercedes и скрылся, сообщает The Sun.

Эдвардс вызвал правоохранителей. Позднее полицейские обнаружили угнанный автомобиль брошенным. Расследование уголовного дела продолжается, грабитель задержан не был.