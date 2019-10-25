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Выпавший из круизного лайнера пассажир бесследно исчез в США 

Рамблер 34 минуты назад
Пассажир выпал из лайнера и бесследно исчез в США
Фото: РИА Новости Украина
Пассажир бесследно исчез после падения в воду с лайнера Carnival Dream. Об этом сообщает Fox News.
По данным издания, ЧП произошло 24 октября. В воду с круизного лайнера упал 26— летний мужчина, чье имя не сообщается. Лайнер Carnival Dream направлялся в мексиканский город Косумель. Береговая охрана США получила известие о падении пассажира в 20:45, однако до сих пор его не удалось найти.
«Рамблер» писал об инцидентах на круизных лайнерах. Так, две тысячи туристов, путешествовавшие на корабле Norwegian Spirit, подняли бунт из-за изменений в маршруте и потребовали вернуть им деньги. Инцидент произошел после того, как из-за плохой погоды судно было вынуждено находилось в море трое суток, еда, которую подавали в корабельных ресторанах, испортилась, а канализационная система была переполнена и вышла из строя.
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Теги:
Происшествия , США
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