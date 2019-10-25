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Пассажир упал с круизного лайнера и бесследно исчез 

Lenta.ru 1 час назад
Пассажир упал с круизного лайнера и бесследно исчез
Фото: РИА Новости Украина
Пассажир круизного лайнера упал в Мексиканский залив и бесследно исчез. Об этом сообщает Fox News.
Инцидент произошел в четверг, 24 октября. 25-летний мужчина, чье имя не раскрывается, свалился воду в 75 километрах от берега в городе Галвестон, США.
Лодка под названием Carnival Dream направлялась в мексиканский город Косумель. Она покинула порт в 15:30 по местному времени, а береговая охрана США получила известие о случившемся в 20:45.
Пропавшего пассажира до сих пор не удалось найти.
В октябре пожилая туристка выпрыгнула за борт круизного лайнера, плывшего между Португалией и Испанией. 75-летняя женщина спрыгнула в воду с балкона своей каюты на корабле Costa Pacifica. После того, как об инциденте доложили капитану лайнера, он развернул судно, чтобы заняться поисками пассажирки. Ее тело обнаружили менее чем через сутки у берегов Испании.
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Теги:
Происшествия , Галвестон , США
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