Пассажир упал с круизного лайнера и бесследно исчез

Пассажир круизного лайнера упал в Мексиканский залив и бесследно исчез. Об этом сообщает Fox News.

США. Инцидент произошел в четверг, 24 октября. 25-летний мужчина, чье имя не раскрывается, свалился воду в 75 километрах от берега в городе Галвестон

Лодка под названием Carnival Dream направлялась в мексиканский город Косумель. Она покинула порт в 15:30 по местному времени, а береговая охрана США получила известие о случившемся в 20:45.

Пропавшего пассажира до сих пор не удалось найти.

В октябре пожилая туристка выпрыгнула за борт круизного лайнера, плывшего между Португалией и Испанией. 75-летняя женщина спрыгнула в воду с балкона своей каюты на корабле Costa Pacifica. После того, как об инциденте доложили капитану лайнера, он развернул судно, чтобы заняться поисками пассажирки. Ее тело обнаружили менее чем через сутки у берегов Испании.