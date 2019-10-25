Врач отказала в приеме россиянке с острой болью в животе

Житель Белгорода Олег Кремлев пожаловался, что его жену с острой болью в животе отказалась принимать гастроэнтеролог больницы №7, несмотря на направление от хирурга. Об этом сообщается в Telegram-канале «Белгород №1».

Пациентка Олеся Кремлева рассказала, что у нее на руках было направление от хирурга больницы №2 с заключением и диагнозом, а также результаты анализов. Врач по фамилии Резник не стала смотреть на них и заявила, что в гастроэнтерологии нет больных с острой болью, а женщине надо сначала пройти терапевта, запись к которому была через две недели. Женщина утверждает, что просидела в очереди два часа, хотя ее ждал грудной двухмесячный ребенок. После общения с пациенткой медик якобы вызвала охранника.

После жены в кабинет зашел Киселев и записал разговор на камеру. На записи слышно, как врач утверждает, что женщине сначала надо пройти семейного врача. На вопрос, что может сделать семейный врач, она отвечает «А мы что можем? Мы даже вас обследовать не можем». Супруги заявили, что других гастроэнтерологов в поликлинике не было, и они обратятся в платное учреждение.

Ранее сообщалось, что житель Волгограда 10 лет жил с дренажом в брюшной полости, потому что медики забыли вытащить трубку. В декабре 2008 года мужчине сделали операцию в областном онкодиспансере. После операции установленный ему дренаж пропал, его так и не нашли. Спустя 10 лет волгоградец прошел обследование в другом учреждении, там у него в брюшной полости обнаружили инородный предмет. Мужчина отсудил у больницы 120 тысяч рублей.