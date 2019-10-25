Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Врач отказала в приеме россиянке с острой болью в животе 

Lenta.ru + ещё 2 56 минут назад
Врач отказала в приеме россиянке с острой болью
Фото: РИА Новости
Житель Белгорода Олег Кремлев пожаловался, что его жену с острой болью в животе отказалась принимать гастроэнтеролог больницы №7, несмотря на направление от хирурга. Об этом сообщается в Telegram-канале «Белгород №1».
Пациентка Олеся Кремлева рассказала, что у нее на руках было направление от хирурга больницы №2 с заключением и диагнозом, а также результаты анализов. Врач по фамилии Резник не стала смотреть на них и заявила, что в гастроэнтерологии нет больных с острой болью, а женщине надо сначала пройти терапевта, запись к которому была через две недели. Женщина утверждает, что просидела в очереди два часа, хотя ее ждал грудной двухмесячный ребенок. После общения с пациенткой медик якобы вызвала охранника.
После жены в кабинет зашел Киселев и записал разговор на камеру. На записи слышно, как врач утверждает, что женщине сначала надо пройти семейного врача. На вопрос, что может сделать семейный врач, она отвечает «А мы что можем? Мы даже вас обследовать не можем». Супруги заявили, что других гастроэнтерологов в поликлинике не было, и они обратятся в платное учреждение.
Ранее сообщалось, что житель Волгограда 10 лет жил с дренажом в брюшной полости, потому что медики забыли вытащить трубку. В декабре 2008 года мужчине сделали операцию в областном онкодиспансере. После операции установленный ему дренаж пропал, его так и не нашли. Спустя 10 лет волгоградец прошел обследование в другом учреждении, там у него в брюшной полости обнаружили инородный предмет. Мужчина отсудил у больницы 120 тысяч рублей.
Сотни людей стали жертвами лесбиянки-гея
Последние новости
Макгрегор отреагировал на толпу дагестанцев у его отеля в Москве Макгрегор отреагировал на толпу дагестанцев у его отеля в Москве Дагестанцы осадили отель Макгрегора в Москве Дагестанцы осадили отель Макгрегора в Москве Раскрыты параметры новой накопительной пенсионной системы Раскрыты параметры новой накопительной пенсионной системы
Комментарии 
Теги:
Происшествия , Другое , Белгород
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Электрошокер и угрозы: за экс-мэра Грозного взялась полиция
Электрошокер и угрозы: за экс-мэра Грозного взялась полиция90
ЦАР задумалась о размещении военной базы России
ЦАР задумалась о размещении военной базы России204
Украина заявила о готовности к «возвращению» Крыма
Украина заявила о готовности к «возвращению» Крыма506
Россию признали «мировой державой»
Россию признали «мировой державой»65
«Счастлива без рук»: Грачева написала о зверствах мужа
«Счастлива без рук»: Грачева написала о зверствах мужа12
Видео
Россия перебросила сотни военных из Чечни в Сирию
00:40
Россия перебросила сотни военных из Чечни в Сирию
Армия Ближний Восток
«Мне объявили войну»: педагога допросят из-за фотосессии
03:17
«Мне объявили войну»: педагога допросят из-за фотосессии
Общество Статьи
«Счастлива без рук»: Грачева написала о зверствах мужа
05:28
«Счастлива без рук»: Грачева написала о зверствах мужа
Общество
Стало известно о пользе ввозимого в Россию урана
00:39
Стало известно о пользе ввозимого в Россию урана
Общество
Раскрыта цель России в Сирии
01:31
Раскрыта цель России в Сирии
Политика Конфликты
Бойня под Ростовом: Дядя убитого рассказал о конфликте
05:37
Бойня под Ростовом: Дядя убитого рассказал о конфликте
Криминал Происшествия
«Кошкин дом» построили в районе Динамо
00:47
«Кошкин дом» построили в районе Динамо
Новости Москвы
Россия нанесла авиаудар по террористам в Сирии
00:25
Россия нанесла авиаудар по террористам в Сирии
Армия Войска
ЧП под Красноярском: опознаны все тела
01:03
ЧП под Красноярском: опознаны все тела
Происшествия
С-400 и «Панцири» перебросят в Сербию
С-400 и «Панцири» перебросят в Сербию
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение