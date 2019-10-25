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Ловивший крабов россиянин умер в больнице после нападения медведя 

Lenta.ru 1 час назад
Ловившего крабов россиянина убил медведь
Фото: РИА Новости
В Сахалинской областной клинической больнице умер мужчина, пострадавший при нападении медведя на курильском острове Кунашир. Об этом рассказали в медучреждении, передает РИА Новости.
Медики рассказали, что травмы мужчины оказались слишком серьезными.
Нападение медведицы на двух мужчин произошло 18 октября. Животное атаковало их, когда они ловили крабов на берегу в нескольких километрах от райцентра Южно-Курильска. Отмечается, что у медведицы было двое детенышей. После нападения россияне «самостоятельно на своем автомобиле добрались до центральной районной больницы в Южно-Курильске». Двоих пострадавших госпитализировали.
5 октября медведь напал на бывшего депутата государственного собрания Якутии Александра Крылова, мужчина погиб. Крылов отправился на охоту с компанией. Он ехал на квадроцикле в сторону села Томтор, когда перед ним на дорогу выскочил медведь. Он застрелил животное и решил подойти к зверю поближе, но в этот момент на него напал другой медведь, оказавшийся неподалеку.
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Комментарии1
Происшествия , Александр Крылов , РИА Новости
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