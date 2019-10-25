Ловившего крабов россиянина убил медведь

Ловивший крабов россиянин умер в больнице после нападения медведя

В Сахалинской областной клинической больнице умер мужчина, пострадавший при нападении медведя на курильском острове Кунашир. Об этом рассказали в медучреждении, передает РИА Новости.

Медики рассказали, что травмы мужчины оказались слишком серьезными.

Нападение медведицы на двух мужчин произошло 18 октября. Животное атаковало их, когда они ловили крабов на берегу в нескольких километрах от райцентра Южно-Курильска. Отмечается, что у медведицы было двое детенышей. После нападения россияне «самостоятельно на своем автомобиле добрались до центральной районной больницы в Южно-Курильске». Двоих пострадавших госпитализировали.