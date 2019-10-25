Минздрав прокомментировал смерть младенца в самолете

Минздрав Камчатки прокомментировал смерть младенца при перелете в Хабаровск

Лекарств и кислорода в аппарате искусственной вентиляции легких во время транспортировки ребенка из Петропавловска-Камчатского Хабаровск было достаточно, сообщают краевые власти.

Ранее стало известно, что трехмесячный ребенок скончался во время перелета 9 октября из Петропавловска-Камчатского в Хабаровск, где ему должны были провести операцию. Минздрав Камчатки организовал служебную проверку. По данным местных СМИ, у младенца был диагноз — тетрада Фалло (врожденная патология с комбинацией четырех дефектов в строении сердца и сосудов). При этом, по утверждению матери, при транспортировке ребенка отсутствовало приспособление с автоматической подачей кислорода и поддержанием оптимальной температуры, а в полете у медика закончились лекарства и кислород в портативном аппарате искусственной вентиляции легких. Младенец умер за 20 минут до посадки самолета. Проверку также ведут следователи.

"Весь полет ребенок был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Я могу с полной ответственностью заявить, что кислорода и лекарственных препаратов в распоряжении сопровождавших ребенка врачей было достаточно", — приводит пресс-служба краевого правительства слова министра здравоохранения Елены Сорокиной.

По ее словам, при снижении самолета состояние малыша ухудшилось, нарастала дыхательная недостаточность, поэтому врач принял решение повторно интубировать ребенка.

"Для того чтобы не прерывать подачу кислорода, специалист воспользовался мешком Амбу, к которому подключил дополнительный баллон, предоставленный экипажем воздушного судна. После замены трубки, по которой в легкие ребенка поступал кислород, он вновь был переведен на аппарат искусственной вентиляции легких. Я добавлю, что замена трубки могла быть произведена и без использования мешка Амбу", — цитирует пресс-служба Сорокину.

Сорокина также рассказала о состоянии здоровья ребенка перед полетом. По данным минздрава, малыш родился на сроке 27 недель, глубоко недоношенным с экстремально низкой массой тела и множественными пороками развития, в том числе с пороком развития сердечно-сосудистой системы. Вопрос о необходимости операции стоял с первых дней его жизни, однако в Федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии в Хабаровске не могли принять ребенка, пока он не окрепнет, а потому решение о транспортировке пациента было принято только после того, как состояние пациента стабилизировалось.

Она добавила, что в ближайшее время карта пациента и все медицинские документы направят на независимую экспертизу в Москву, в ходе которой будет установлено, в полном ли объеме была оказана медицинская помощь ребенку, правильно ли были выбрана тактика транспортировки.