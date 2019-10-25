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В Киеве посреди рынка взорвали гранату 

Украина.ру 4 часа назад
На территории рынка Радосинь на киевской Троещине в ночь на 25 октября взорвали гранату. Об этом сообщает "Информатор"
По словам сотрудников охранной фирмы «Шериф», взрыв прогремел в проходе между МАФами, которые с фасада были закрыты рольставнями.
Злоумышленник зашел на территорию рынка и бросил гранату.
На месте чрезвычайного происшествия обнаружили осколки и рычаг от гранаты. От взрыва и осколков были повреждены окна в нескольких сооружениях.
В результате случившегося никто не пострадал. Подробности выясняются.
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Теги:
Происшествия , Видео , В мире , Украина , Киев
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