В Киеве посреди рынка взорвали гранату

На территории рынка Радосинь на киевской Троещине в ночь на 25 октября взорвали гранату. Об этом сообщает "Информатор"

По словам сотрудников охранной фирмы «Шериф», взрыв прогремел в проходе между МАФами, которые с фасада были закрыты рольставнями.

Злоумышленник зашел на территорию рынка и бросил гранату.

На месте чрезвычайного происшествия обнаружили осколки и рычаг от гранаты. От взрыва и осколков были повреждены окна в нескольких сооружениях.

В результате случившегося никто не пострадал. Подробности выясняются.