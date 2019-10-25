Полиция спасла от смерти годовалого ребенка на глазах перепуганной матери

В американском городе Киссимми , штат Флорида, полицейские спасли жизнь годовалому ребенку, подавившемуся крекерами, которыми его угостила мать. Об этом сообщает издание Daily Mail.

В субботу, 19 октября, Аманда Циммерман (Amanda Zimmerman), дала своему сыну печенье. Мальчик подавился и начал задыхаться, мать не смогла ему помочь, запаниковала и выбежала на улицу, чтобы попросить о помощи. К этому моменту ребенок начал синеть.

Проезжавший мимо на патрульном автомобиле полицейский Мигель Ланцо (Miguel Lanzo) остановился и вызвал подмогу. Видео спасения мальчика запечатлела нательная камера одного из полицейских. Сотрудники полиции взяли ребенка на руки и начали стучать ему по спине. Один из правоохранителей отвел паниковавшую мать в сторону.

Полицейские проверили пульс ребенка и надавили ему сзади на грудную клетку. Затем полицейские передали мальчика приехавшим на место медикам.

Ребенка доставили в больницу, он провел один день в реанимации. Несмотря на то, что мальчик не дышал десять минут, его состояние стабилизировалось. Циммерман поблагодарила полицейских и врачей за помощь.