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Полиция спасла от смерти годовалого ребенка на глазах перепуганной матери 

Lenta.ru 21 минуту назад
Полиция спасла от смерти годовалого ребенка
Фото: ТАСС
В американском городе Киссимми, штат Флорида, полицейские спасли жизнь годовалому ребенку, подавившемуся крекерами, которыми его угостила мать. Об этом сообщает издание Daily Mail.
В субботу, 19 октября, Аманда Циммерман (Amanda Zimmerman), дала своему сыну печенье. Мальчик подавился и начал задыхаться, мать не смогла ему помочь, запаниковала и выбежала на улицу, чтобы попросить о помощи. К этому моменту ребенок начал синеть.
Проезжавший мимо на патрульном автомобиле полицейский Мигель Ланцо (Miguel Lanzo) остановился и вызвал подмогу. Видео спасения мальчика запечатлела нательная камера одного из полицейских. Сотрудники полиции взяли ребенка на руки и начали стучать ему по спине. Один из правоохранителей отвел паниковавшую мать в сторону.
Полицейские проверили пульс ребенка и надавили ему сзади на грудную клетку. Затем полицейские передали мальчика приехавшим на место медикам.
Ребенка доставили в больницу, он провел один день в реанимации. Несмотря на то, что мальчик не дышал десять минут, его состояние стабилизировалось. Циммерман поблагодарила полицейских и врачей за помощь.
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Происшествия , Киссимми
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