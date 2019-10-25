Пострадавший от нападения медведя россиянин умер

Пострадавший от нападения медведя житель Курил умер в больнице на Сахалине

Пострадавший от нападения медведя на курильском острове Кунашир мужчина скончался в Сахалинской областной клинической больнице в пятницу, сообщили РИА Новости в медучреждении. Ранее мэр Южно-Курильского района Вячеслав Власенко сообщил РИА Новости, что 18 октября на Кунашире медведица, которая была с двумя детенышами, напала на двух мужчин. Одного из них с очень тяжелыми травмами пришлось транспортировать в больницу Южно-Сахалинска, где ему была проведена операция. "Травмы оказались слишком серьезными, и врачи, которые сделали все возможное для спасения мужчины, не смогли помочь пострадавшему", — рассказали медики.

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