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Пострадавший от нападения медведя житель Курил умер в больнице на Сахалине 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Пострадавший от нападения медведя россиянин умер
Фото: РИА Новости
Пострадавший от нападения медведя на курильском острове Кунашир мужчина скончался в Сахалинской областной клинической больнице в пятницу, сообщили РИА Новости в медучреждении.
Ранее мэр Южно-Курильского района Вячеслав Власенко сообщил РИА Новости, что 18 октября на Кунашире медведица, которая была с двумя детенышами, напала на двух мужчин. Одного из них с очень тяжелыми травмами пришлось транспортировать в больницу Южно-Сахалинска, где ему была проведена операция.
"Травмы оказались слишком серьезными, и врачи, которые сделали все возможное для спасения мужчины, не смогли помочь пострадавшему", — рассказали медики.
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