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Электричка сбила пассажира на северо-востоке Москвы 

Москва24 + ещё 3 50 минут назад
Электричка сбила пассажира в Москве
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Электропоезд сбил пассажира, находившегося на платформе "Маленковская" Ярославского направления Московской железной дороги (МЖД).
От полученных травм мужчина скончался, рассказали Агентству "Москва" в управлении на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.
По предварительным данным, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Он подошел к краю платформы, не заметив приближающийся состав.
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники транспортной полиции. Выясняются все обстоятельства случившегося.
Ранее женщина пострадала, переходя железнодорожные пути в неустановленном месте перед аэроэкспрессом. Инцидент произошел на перегоне между станциями Лобня — Марк.
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Происшествия , Другое , МВД , АГН "Москва" , Москва
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