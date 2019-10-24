Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Главный офис Сбербанка «заминировали» в Москве 

News.ru + ещё 5 17 минут назад
Главный офис Сбербанка «заминировали» в Москве
Фото: РИА Новости
Анонимное сообщение о минировании поступило в главное отделение Сбербанка на юго-западе Москвы. В настоящее время к зданию на улице Вавилова направлены сотрудники экстренных служб, ведётся проверка.
Более подробной информации пока не поступало, передаёт ТАСС.
Как ранее писал News.ru, источник, знакомый с ситуацией, сообщил News.ru подробности эвакуации здания Всероссийской государственной телерадиокомпании (ВГТРК) на севере Москвы. По его словам, причиной инцидента стали угрозы со стороны мужчины, который представился «гражданином СССР» (предположительно, член запрещённой в РФ экстремистской организации «Домой в СССР»).
Порнозвезда не простила измены своему любовнику
News.ru: последние новости
Найденные в «фуре смерти» в Великобритании были гражданами Китая Найденные в «фуре смерти» в Великобритании были гражданами Китая Сын Абызова уехал в США Сын Абызова уехал в США Женщина в Петербурге привязала к своему велосипеду ребёнка Женщина в Петербурге привязала к своему велосипеду ребёнка
Происшествия , Сбербанк России , ВГТРК , ИТАР-ТАСС , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Разбомбить Крым. Зачем США нацелили на полуостров B-52
Разбомбить Крым. Зачем США нацелили на полуостров B-52113
Сын Абызова срочно покинул Россию
Сын Абызова срочно покинул Россию17
США не смогли: войну в Сирии остановили две страны
США не смогли: войну в Сирии остановили две страны83
Раскрыта цель России в Сирии
Раскрыта цель России в Сирии235
«Чуть не умер»: скандальный политолог в реанимации
«Чуть не умер»: скандальный политолог в реанимации29
Видео
Стало известно о пользе ввозимого в Россию урана
00:39
Стало известно о пользе ввозимого в Россию урана
Общество
Раскрыта цель России в Сирии
01:31
Раскрыта цель России в Сирии
Политика Конфликты
Бойня под Ростовом: Дядя убитого рассказал о конфликте
05:37
Бойня под Ростовом: Дядя убитого рассказал о конфликте
Криминал Происшествия
Россия нанесла авиаудар по террористам в Сирии
00:25
Россия нанесла авиаудар по террористам в Сирии
Армия Войска
ЧП под Красноярском: опознаны все тела
01:03
ЧП под Красноярском: опознаны все тела
Происшествия
С-400 и «Панцири» перебросят в Сербию
С-400 и «Панцири» перебросят в Сербию
Армия Войска
Соловьев высказался о преемнике Путина
13:32
Соловьев высказался о преемнике Путина
Политика Общество
«Неминуемая гибель в короткие сроки»
01:11
«Неминуемая гибель в короткие сроки»
Происшествия
Россия выдвинула США новые обвинения
00:43
Россия выдвинула США новые обвинения
В мире Политика
«Позорная ситуация»: Украина пожаловалась Помпео на Крым
01:19
«Позорная ситуация»: Украина пожаловалась Помпео на Крым
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение