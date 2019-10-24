Главный офис Сбербанка «заминировали» в Москве

Анонимное сообщение о минировании поступило в главное отделение Сбербанка на юго-западе Москвы . В настоящее время к зданию на улице Вавилова направлены сотрудники экстренных служб, ведётся проверка.

Более подробной информации пока не поступало, передаёт ТАСС.

Как ранее писал News.ru, источник, знакомый с ситуацией, сообщил News.ru подробности эвакуации здания Всероссийской государственной телерадиокомпании (ВГТРК) на севере Москвы. По его словам, причиной инцидента стали угрозы со стороны мужчины, который представился «гражданином СССР» (предположительно, член запрещённой в РФ экстремистской организации «Домой в СССР»).