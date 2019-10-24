Сын Абызова срочно покинул Россию

Сын Абызова уехал из России

По словам Абызова, его сына могли забрать органы опеки, поэтому ребенок был вынужден покинуть страну и уехать в Соединенные Штаты.

Также бывший министр посетовал, что ему не разрешают проводить свидания с родственниками.

Абызову уже предъявлено обвинение по четырем статьям УК России: по ст.159 УК России (Мошенничество), ст. 210 УК страны (Организация преступного сообщества), ст.289 УК России (Незаконное участие в предпринимательской деятельности) и ст. 174.1 УК страны (Легализация денежных средств).