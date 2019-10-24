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Сын Абызова уехал из России 

Газета.Ru + ещё 2 26 минут назад
Сын Абызова срочно покинул Россию
Фото: Газета.Ru
Сын экс-министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова срочно уехал из России в США. Об этом сообщает "Интерфакс".
По словам Абызова, его сына могли забрать органы опеки, поэтому ребенок был вынужден покинуть страну и уехать в Соединенные Штаты.
Также бывший министр посетовал, что ему не разрешают проводить свидания с родственниками.
Абызову уже предъявлено обвинение по четырем статьям УК России: по ст.159 УК России (Мошенничество), ст. 210 УК страны (Организация преступного сообщества), ст.289 УК России (Незаконное участие в предпринимательской деятельности) и ст. 174.1 УК страны (Легализация денежных средств).
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Происшествия , Абызов Михаил Анатольевич , США
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