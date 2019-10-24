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Задержан подозреваемый в хищении данных клиентов крупнейших российских банков 

Lenta.ru 31 минуту назад
Задержан подозреваемый в хищении данных россиян
Фото: РИА Новости
В Волгограде задержан подозреваемый в хищении персональных данных клиентов финансовых организаций, в том числе Сбербанка. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.
Содействие в операции по поимке подозреваемого оказала служба безопасности Сбербанка.
По предварительной информации, мужчина является сотрудником коллекторской компании «Национальная служба взысканий». В Сбербанке, как передает ТАСС, сообщили, что договор с этой организацией будет расторгнут.
В начале октября Сбербанк заявил о продаже сотрудником банка пяти тысяч учетных записей кредитных карт. Позже было установлено, что руководитель сектора в одном из бизнес-подразделений компании продал данные клиентов некой преступной группе в даркнете. Скомпрометированные карты были перевыпущены, угрозы для средств клиентов нет.
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Происшествия , Сбербанк России , Волгоград
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