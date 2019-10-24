Задержан подозреваемый в хищении данных россиян

Задержан подозреваемый в хищении данных клиентов крупнейших российских банков

Волгограде задержан подозреваемый в хищении персональных данных клиентов финансовых организаций, в том числе Сбербанка . Об этом сообщает пресс-служба МВД России.

Содействие в операции по поимке подозреваемого оказала служба безопасности Сбербанка.

По предварительной информации, мужчина является сотрудником коллекторской компании «Национальная служба взысканий». В Сбербанке, как передает ТАСС, сообщили, что договор с этой организацией будет расторгнут.

В начале октября Сбербанк заявил о продаже сотрудником банка пяти тысяч учетных записей кредитных карт. Позже было установлено, что руководитель сектора в одном из бизнес-подразделений компании продал данные клиентов некой преступной группе в даркнете. Скомпрометированные карты были перевыпущены, угрозы для средств клиентов нет.