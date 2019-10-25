В центре Москвы обнаружили брошенного младенца

Полиция возбудила дело после обнаружения брошенного шестимесячного ребенка в центре Москвы

Столичные полицейские возбудили уголовное дело после оставления в опасности шестимесячной девочки на улице Щепкина в центре Москвы . Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД, в настоящее время разыскиваются родители ребенка.

"По данному факту возбуждено уголовное дело предусмотренное ст. 125 УК РФ ("Оставление в опасности"). Организован комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленный на установление личностей и задержание родителей ребенка, для привлечения их к ответственности в соответствии с законом", — сказал собеседник агентства.

По его словам, в полицию поступило сообщение о том, что на улице Щепкина неизвестный мужчина оставил сверток черного цвета на тротуаре и убежал. Сотрудники полиции выехали по указанному адресу, где было установлено, что в свертке находился грудной ребенок, по предварительным данным, в возрасте шести месяцев. Ребенок был госпитализирован, в настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает.