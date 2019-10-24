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Подозреваемого в госизмене арестовали в Москве 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Подозреваемого в госизмене арестовали в Москве
Фото: РИА Новости
В Москве арестовали подозреваемого в государственной измене. Об этом в четверг, 24 октября, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря Лефортовского суда Ксению Первовласенко.
По ее словам, мужчину зовут Алексей Валуев, его задержали в середине октября по делу о госизмене и тогда же заключили под стражу. Он арестован до 12 декабря, материалы его дела засекречены. Если вина Валуева будет доказана, ему грозит до 20 лет колонии.
15 августа Лефортовский суд арестовал другого обвиняемого в госизмене россиянина. Заседание проходило в закрытом режиме, поскольку его уголовное дело было отмечено грифом «совершенно секретно».
15 июля тот же суд отправил под домашний арест 77-летнего сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Сергея Мещерякова, который работал над проектом, связанным с защитой Земли от астероидов.
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Происшествия , Сергей Мещеряков , ЦНИИМАШ , Интерфакс , Москва
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