В Турции умерла туристка из России

Турции умерла туристка из Екатеринбурга , госпитализированная 8 октября с кровоизлиянием в мозг. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу страховой компании «РЕСО-Гарантия», в которой была застрахована туристка.

54-летней женщине стало плохо после занятия аэробикой у бассейна в турецком отеле. Женщину госпитализировали, врачи диагностировали у нее кровоизлияние в мозг. Позже ее перевели в клинику в Анталье и ввели в искусственную кому.

По словам представителя страховой компании, «турецкие врачи все это время боролись за ее жизнь, но медицина оказалась бессильна».

В компании сообщили, что в полном объеме оплатят расходы на госпитализацию и возвращение в Россию тела умершей.