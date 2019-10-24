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В Турции умерла туристка из России 

Рамблер + ещё 1 9 минут назад
В Турции умерла туристка из России
Фото: РИА Новости
В Турции умерла туристка из Екатеринбурга, госпитализированная 8 октября с кровоизлиянием в мозг. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу страховой компании «РЕСО-Гарантия», в которой была застрахована туристка.
54-летней женщине стало плохо после занятия аэробикой у бассейна в турецком отеле. Женщину госпитализировали, врачи диагностировали у нее кровоизлияние в мозг. Позже ее перевели в клинику в Анталье и ввели в искусственную кому.
По словам представителя страховой компании, «турецкие врачи все это время боролись за ее жизнь, но медицина оказалась бессильна».
В компании сообщили, что в полном объеме оплатят расходы на госпитализацию и возвращение в Россию тела умершей.
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Происшествия , Екатеринбург , Турция
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