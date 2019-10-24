В Турции умерла туристка из России

В Турции умерла туристка из Екатеринбурга, госпитализированная во время отдыха

Туристка из Екатеринбурга , госпитализированная во время отдыха в Турции , умерла. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе страховой компании клиентки "РЕСО-Гарантия". Ранее местные СМИ сообщали, что 8 октября 54-летней женщине стало плохо возле бассейна после занятия аэробикой. Ее увезли в госпиталь, где выяснилось, что у женщины произошло кровоизлияние в мозг. В результате ее перевели в клинику в Анталье , где врачи ввели российскую туристку в искусственную кому. "Наша сервисная компания занимается вопросами посмертной репатриации застрахованной. События развивались стремительно и драматично. Полученный медицинский отчет подтверждает, что турецкие врачи все это время боролись за ее жизнь, но медицина оказалась бессильна", — сказали там. В пресс-службе уточнили, что дата репатриации пока не определена. Заместитель гендиректора "РЕСО-Гарантия" Игорь Иванов отметил, что компания оплатит в полном объеме расходы на госпитализацию и возвращение тела умершей российской туристки. "Диагноз, ставший причиной госпитализации, входит в число исключений из страхового покрытия многих страховых компаний, в том числе и нашей. Однако с учетом того, что заболевание протекало скрыто, застрахованная не могла предполагать последствий своего состояния и предупредить их наступление, страховщик принял решение оплатить в полном объеме расходы на ее госпитализацию и репатриацию. Страховая сумма по договору составляет €30 тыс. и должна быть достаточной для покрытия репатриации и медицинских мероприятий, которые все это время проводились в отношении застрахованной врачами, боровшимися за жизнь пациентки", — пояснил он.

Порнозвезда не простила измены своему любовнику