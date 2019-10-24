Ребёнок без глаз и носа родился в Португалии

Португальского акушера Артура Корвальо, проглядевшего на УЗИ дефекты во внешности ребёнка, отстранили от работы. Он уверял родителей, что с малышом всё в порядке.

Родриго появился на свет в городе Сетубал 7 октября. Марлен Симау и Давид Рибейро были ошеломлены, обнаружив, что ребёнок — инвалид. Врач неоднократно говорил им, что мальчик здоров. У новорождённого нет глаз, носа, частично отсутствует череп, пишет El Mundo.

Медики заявили родителям, что их ребёнок не проживёт и нескольких часов, однако их прогнозы не подтвердились. Родриго самостоятельно дышит и кушает из бутылочки. Марлен не отходит от сына с самого его рождения.

Было начато расследование, в ходе которого выяснилось, что до этого несколько рожениц уже жаловались на халатность специалиста.

Ранее в индийском штате Раджастан женщина родила девочку с четырьмя ногами и тремя руками. Вместе с ней на свет появился абсолютно здоровый брат-близнец. Врачи предполагают, что изначально женщина должна была родить тройню, однако два плода срослись, сообщал News.ru.