«На мне бомба!»: женщина устроила панику в метро

Женщина обеспокоилась безопасностью в метро Москвы и устроила там панику. Об этом сообщает телеграм-канал «112».

Не так давно к работнику эскалаторной службы на станции Солнцевской линии «Боровское шоссе» обратилась женщина — заявила, что в больнице, которую только что покинула, ей на тело прикрепили бомбу.

Женщина была подвергнута досмотру. Бомбой оказался тонометр — прибор для измерения давления. После этого женщина представилась мастером участка в компании РЖД Светланой Сорокотягиной, сообщила, что ей 53-летняя, что психически здорова, но беспокоится о безопасности и решила проверить скорость реакции сотрудников подземки.