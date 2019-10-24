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«На мне бомба!»: женщина устроила панику в метро 

Рамблер 13 минут назад
«На мне бомба!»: женщина устроила панику в метро
Фото: ТАСС
Женщина обеспокоилась безопасностью в метро Москвы и устроила там панику. Об этом сообщает телеграм-канал «112».
Не так давно к работнику эскалаторной службы на станции Солнцевской линии «Боровское шоссе» обратилась женщина — заявила, что в больнице, которую только что покинула, ей на тело прикрепили бомбу.
Женщина была подвергнута досмотру. Бомбой оказался тонометр — прибор для измерения давления. После этого женщина представилась мастером участка в компании РЖД Светланой Сорокотягиной, сообщила, что ей 53-летняя, что психически здорова, но беспокоится о безопасности и решила проверить скорость реакции сотрудников подземки.
По данному факту правоохранительными органами было возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Подозреваемая была отпущена под подписку о невыезде. Ей может грозить штраф до семисот тысяч рублей или даже лишение свободы на срок до пяти лет.
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Происшествия , МВД , РЖД , Москва
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