Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Здание ВГТРК «заминировал» «догхантер из СССР» 

News.ru + ещё 3 2 часа назад
Здание ВГТРК «заминировал» «догхантер из СССР»
Фото: РИА Новости
Источник, знакомый с ситуацией, сообщил News.ru подробности эвакуации здания Всероссийской государственной телерадиокомпании (ВГТРК) на севере Москвы. По его словам, причиной инцидента стали угрозы со стороны мужчины, который представился «гражданином СССР» (предположительно, член запрещённой в РФ экстремистской организации «Домой в СССР». — News.ru).
Накануне у компании вышел сюжет, посвящённый притравочным станциям. Позвонивший в ВГТРК мужчина потребовал оставить догхантеров в покое, пригрозив «заминировать» офис журналистов. После звонка служба безопасности инициировали эвакуацию и проверку помещений.
Официального подтверждения этой информации не поступало.
Ранее News.ru писал, что спасатели прибыли к офису ВГТРК. В здании, расположенном на 5-й улице Ямского поля, проводилась эвакуация.
Порнозвезда не простила измены своему любовнику
News.ru: последние новости
Найденные в «фуре смерти» в Великобритании были гражданами Китая Найденные в «фуре смерти» в Великобритании были гражданами Китая Немецкий детектив: следствие не хочет раскрыть дело о катастрофе MH17 Немецкий детектив: следствие не хочет раскрыть дело о катастрофе MH17 Мужчина добился наказания для соседки за курение на балконе Мужчина добился наказания для соседки за курение на балконе
Происшествия , Пожары , ВГТРК , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США не смогли: войну в Сирии остановили две страны
США не смогли: войну в Сирии остановили две страны20
Раскрыта цель России в Сирии
Раскрыта цель России в Сирии99
С-400 и «Панцири» перебросят в Сербию
С-400 и «Панцири» перебросят в Сербию117
Дело MH17: следствие утаивает детали
Дело MH17: следствие утаивает детали136
«У людей недоумение»: Медведев дал совет «ЕР»
«У людей недоумение»: Медведев дал совет «ЕР»15
Видео
Стало известно о пользе ввозимого в Россию урана
00:39
Стало известно о пользе ввозимого в Россию урана
Общество
Раскрыта цель России в Сирии
01:31
Раскрыта цель России в Сирии
Политика Конфликты
Бойня под Ростовом: Дядя убитого рассказал о конфликте
05:37
Бойня под Ростовом: Дядя убитого рассказал о конфликте
Криминал Происшествия
Россия нанесла авиаудар по террористам в Сирии
00:25
Россия нанесла авиаудар по террористам в Сирии
Армия Войска
ЧП под Красноярском: опознаны все тела
01:03
ЧП под Красноярском: опознаны все тела
Происшествия
С-400 и «Панцири» перебросят в Сербию
С-400 и «Панцири» перебросят в Сербию
Армия Войска
Соловьев высказался о преемнике Путина
13:32
Соловьев высказался о преемнике Путина
Политика Общество
«Неминуемая гибель в короткие сроки»
01:11
«Неминуемая гибель в короткие сроки»
Происшествия
Россия выдвинула США новые обвинения
00:43
Россия выдвинула США новые обвинения
В мире Политика
«Позорная ситуация»: Украина пожаловалась Помпео на Крым
01:19
«Позорная ситуация»: Украина пожаловалась Помпео на Крым
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение