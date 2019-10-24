Здание ВГТРК «заминировал» «догхантер из СССР»

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил News.ru подробности эвакуации здания Всероссийской государственной телерадиокомпании (ВГТРК) на севере Москвы . По его словам, причиной инцидента стали угрозы со стороны мужчины, который представился «гражданином СССР» (предположительно, член запрещённой в РФ экстремистской организации «Домой в СССР». — News.ru).

Накануне у компании вышел сюжет, посвящённый притравочным станциям. Позвонивший в ВГТРК мужчина потребовал оставить догхантеров в покое, пригрозив «заминировать» офис журналистов. После звонка служба безопасности инициировали эвакуацию и проверку помещений.

Официального подтверждения этой информации не поступало.

Ранее News.ru писал, что спасатели прибыли к офису ВГТРК. В здании, расположенном на 5-й улице Ямского поля, проводилась эвакуация.