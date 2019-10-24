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Женщина в Петербурге привязала к своему велосипеду ребёнка 

News.ru + ещё 5 1 час назад
Женщина привязала к своему велосипеду ребёнка
Фото: Pixabay
Очевидцы разместили в соцсетях видео с привязанным к велосипеду ребёнком на самокате в Петербурге. Полиция начала проверку.
Как передаёт «Ридус», инцидент произошёл 16 октября около дома 21 на проспекте Металлистов.
На снятых в тёмное время суток кадрах видно, как перед водителем на проезжей части останавливается женщина на велосипеде, к которому привязан мальчик с самокатом, который в этот момент упал на асфальт.
Как писал News.ru, ранее полицейские Калининграда вернули родителям трёхлетнюю девочку, которая без сопровождения взрослых каталась по городу в автобусе.
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Происшествия , Другое , Санкт-Петербург
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