Женщина привязала к своему велосипеду ребёнка

Женщина в Петербурге привязала к своему велосипеду ребёнка

Очевидцы разместили в соцсетях видео с привязанным к велосипеду ребёнком на самокате в Петербурге . Полиция начала проверку.

Как передаёт «Ридус», инцидент произошёл 16 октября около дома 21 на проспекте Металлистов.

На снятых в тёмное время суток кадрах видно, как перед водителем на проезжей части останавливается женщина на велосипеде, к которому привязан мальчик с самокатом, который в этот момент упал на асфальт.

Как писал News.ru, ранее полицейские Калининграда вернули родителям трёхлетнюю девочку, которая без сопровождения взрослых каталась по городу в автобусе.