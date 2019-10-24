39 тел в грузовике: установлена национальность погибших

Тридцать девять человек, найденных мертвыми внутри грузовика в Англии , оказались гражданами Китая . Об этом сообщает Independent.

Как именно все они попали в машину, пока неизвестно. Издание отмечает, что детективы продолжают допрашивать 25-летнего водителя грузовика, который был арестован по подозрению в убийстве.

Как сообщал «Рамблер», грузовик с телами обнаружили на территории индустриального парка в городе Грейс английского графства Эссекс. Среди погибших оказалось 38 взрослых и один подросток.

По данным следствия, грузовик прибыл в Англию из портового бельгийского города Зебрюгге. Водителя грузовика, уроженца Северной Ирландии Мо Робинсона арестовали.

В его грузовике были холодильные установки, позволявшие сохранять температуру на уровне минус 25 градусов.

Бельгийские власти начали расследование дела.

«Сейчас мы не знаем, сколько времени грузовик провел в Бельгии, это могут быть часы или дни», — сказал представитель федеральной прокуратуры страны.

По данным Daily Mail, 39 граждан Китая замерзли насмерть в «абсолютно ужасных» условиях: они провели в суперохлажденном звуконепроницаемом контейнере не менее 15 часов.

Вскоре после обнаружения 39 тел полиция английского графства Кент обнаружила девять человек живыми в кузове грузовика. Еще шесть человек были найдены в кузове автомобиля, ехавшего по автомагистрали М20 в Кенте.