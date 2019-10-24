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39 тел в грузовике: установлена национальность погибших 

Рамблер + ещё 2 18 минут назад
Тридцать девять человек, найденных мертвыми внутри грузовика в Англии, оказались гражданами Китая. Об этом сообщает Independent.
Как именно все они попали в машину, пока неизвестно. Издание отмечает, что детективы продолжают допрашивать 25-летнего водителя грузовика, который был арестован по подозрению в убийстве.
Как сообщал «Рамблер», грузовик с телами обнаружили на территории индустриального парка в городе Грейс английского графства Эссекс. Среди погибших оказалось 38 взрослых и один подросток.
По данным следствия, грузовик прибыл в Англию из портового бельгийского города Зебрюгге. Водителя грузовика, уроженца Северной Ирландии Мо Робинсона арестовали.
В его грузовике были холодильные установки, позволявшие сохранять температуру на уровне минус 25 градусов.
Бельгийские власти начали расследование дела.
«Сейчас мы не знаем, сколько времени грузовик провел в Бельгии, это могут быть часы или дни», — сказал представитель федеральной прокуратуры страны.
По данным Daily Mail, 39 граждан Китая замерзли насмерть в «абсолютно ужасных» условиях: они провели в суперохлажденном звуконепроницаемом контейнере не менее 15 часов.
Вскоре после обнаружения 39 тел полиция английского графства Кент обнаружила девять человек живыми в кузове грузовика. Еще шесть человек были найдены в кузове автомобиля, ехавшего по автомагистрали М20 в Кенте.
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Происшествия , Видео , Криминал , Китай , Великобритания
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