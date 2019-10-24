Дело MH17: следствие утаивает детали

Немецкий детектив: следствие не хочет раскрыть дело о катастрофе MH17

Немецкий детектив Йозеф Реш , который занимается расследованием крушения малайзийского Boeing MH17, отказался предоставлять добытые им доказательства. Он уверен, что международное следствие не заинтересовано в раскрытии дела.

По словам представителя Реша, он полагает, что материалы намеренно утаиваются. Детектив, согласно его собственным заявлениям, знает имена лиц, ответственных за катастрофу, и другие данные, которые следствие игнорирует, передаёт РИА Новости.

Как ранее писал News.ru, адвокат Реша сообщил, что не позднее 18 октября Совместная следственная группа и прокуратура Нидерландов должны сделать заявление о том, что информацию, которой обладает детектив, раскроют при участии международных СМИ и заинтересованных государств. Если этого не произойдёт, то «вопрос будет закрыт», после чего он откажется от дачи показаний, в том числе в качестве свидетеля.