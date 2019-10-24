Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Немецкий детектив: следствие не хочет раскрыть дело о катастрофе MH17 

News.ru + ещё 6 48 минут назад
Дело MH17: следствие утаивает детали
Фото: РИА Новости
Немецкий детектив Йозеф Реш, который занимается расследованием крушения малайзийского Boeing MH17, отказался предоставлять добытые им доказательства. Он уверен, что международное следствие не заинтересовано в раскрытии дела.
По словам представителя Реша, он полагает, что материалы намеренно утаиваются. Детектив, согласно его собственным заявлениям, знает имена лиц, ответственных за катастрофу, и другие данные, которые следствие игнорирует, передаёт РИА Новости.
Как ранее писал News.ru, адвокат Реша сообщил, что не позднее 18 октября Совместная следственная группа и прокуратура Нидерландов должны сделать заявление о том, что информацию, которой обладает детектив, раскроют при участии международных СМИ и заинтересованных государств. Если этого не произойдёт, то «вопрос будет закрыт», после чего он откажется от дачи показаний, в том числе в качестве свидетеля.
Порнозвезда не простила измены своему любовнику
News.ru: последние новости
Пассажир погиб после падения на рельсы в метро Москвы Пассажир погиб после падения на рельсы в метро Москвы Найденные в «фуре смерти» в Великобритании были гражданами Китая Найденные в «фуре смерти» в Великобритании были гражданами Китая Людей из крупного ТЦ эвакуировали в Москве Людей из крупного ТЦ эвакуировали в Москве
Происшествия , В мире , Катастрофы , Йозеф Реш , Boeing , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЧП под Красноярском: опознаны все тела
ЧП под Красноярском: опознаны все тела6
Запретили общаться: Суд вынес очередное решение по делу сестер Хачатурян
Запретили общаться: Суд вынес очередное решение по делу сестер Хачатурян
Найденные в грузовике 39 убитых оказались китайцами
Найденные в грузовике 39 убитых оказались китайцами
Что удерживает США от нападения на Россию
Что удерживает США от нападения на Россию1100
Школьница изнасиловала двух семиклассниц
Школьница изнасиловала двух семиклассниц43
Видео
Стало известно о пользе ввозимого в Россию урана
00:39
Стало известно о пользе ввозимого в Россию урана
Общество
Бойня под Ростовом: Дядя убитого рассказал о конфликте
05:37
Бойня под Ростовом: Дядя убитого рассказал о конфликте
Криминал Происшествия
Россия нанесла авиаудар по террористам в Сирии
00:25
Россия нанесла авиаудар по террористам в Сирии
Армия Войска
ЧП под Красноярском: опознаны все тела
01:03
ЧП под Красноярском: опознаны все тела
Происшествия
Соловьев высказался о преемнике Путина
13:32
Соловьев высказался о преемнике Путина
Политика Общество
«Неминуемая гибель в короткие сроки»
01:11
«Неминуемая гибель в короткие сроки»
Происшествия
Россия выдвинула США новые обвинения
00:43
Россия выдвинула США новые обвинения
В мире Политика
«Позорная ситуация»: Украина пожаловалась Помпео на Крым
01:19
«Позорная ситуация»: Украина пожаловалась Помпео на Крым
В мире США
В подмосковном СИЗО убит бизнесмен
02:43
В подмосковном СИЗО убит бизнесмен
Криминал Происшествия
Восторг жителей ЮАР от приземления Ту-160 попал на видео
00:24
Восторг жителей ЮАР от приземления Ту-160 попал на видео
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение