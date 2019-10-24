Упавший на рельсы пассажир скончался

Полиция начала проверку обстоятельств гибели женщины, упавшей под поезд в метро Москвы

Полицейские начали проверку после гибели женщины, которая упала под поезд на станции "Отрадная". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УВД на Московском метрополитене.

"Около 10:35 мск на станции метро "Отрадное" Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена с платформы на жесткий путь под прибывающий электропоезд упала женщина. Прибывшие на место медики констатировали смерть пассажира. По данному факту проводится проверка", — сказал собеседник агентства.

Ранее движение поездов на северном участке Серпуховско-Тимирязевской линии из центра было приостановлено из-за падения пассажира на пути. В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.

На странице столичной подземки в Twitter сообщается, что движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро восстановлено и вводится в график.