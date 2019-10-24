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В Астрахани задержали межрегиональную группу наркодилеров 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
В Астрахани раскрыли масштабную группу наркодилеров
Фото: РИА Новости
Полицейские в Астрахани задержали межрегиональную организованную группу, занимавшуюся сбытом наркотиков, возбуждено уголовное дело, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе МВД России по Астраханской области.
"Сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Астраханской области пресечена деятельность межрегиональной группы наркодилеров. У четверых задержанных изъято почти 6 кг запрещенных веществ синтетического и растительного происхождения, а также деньги в сумме 3,2 млн рублей. Возбуждено уголовное дело", — сказали в пресс-службе.
Реализация запрещенных веществ растительного и синтетического происхождения осуществлялась наркодилерами через созданный ими интернет-магазин. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.
Оперативниками при силовой поддержке бойцов спецназа "Гром" задержаны 23-летний организатор нелегального бизнеса, его 20-летний помощник, а также двое закладчиков в возрасте 20 и 23 лет, приехавшие из Ростовской области. В минивэне, на котором они передвигались, обнаружен тайник, где находились свертки с наркотиками. Изъяты наркотик "скорость" общей массой более 2 кг, 1262 грамма "экстази", 1,8 кг гашиша, 663 грамма марихуаны и около 15 граммов кокаина. Крупная партия предназначалась для распространения на территории региона, уточнили в полиции.
"Изъятые у задержанных деньги — 3 млн 282 тыс. рублей — были получены ими в качестве дохода от наркобизнеса и обналичены путем конвертирования биткоинов. Во время осмотра ноутбуков и смартфонов фигурантов найдены фотоотчеты с мест, где они успели сделать закладки. Впоследствии по точкам геолокации установлено местонахождение 100 таких тайников", — добавили в пресс-службе УМВД.
По данным источника ТАСС в силовых структурах, партия оценивается в сумму более 15 млн рублей.
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Происшествия , МВД , Астраханская Область , Астрахань
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