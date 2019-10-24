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На «серой» ветке метро произошел сбой из-за упавшего на пути человека 

Rambler News Service + ещё 11 26 минут назад
ЧП в метро: на серой ветке нет движения
Фото: РИА Новости
Движение поездов на участке Серпуховской-Тимирязевской линии Московского метрополитена от станции «Савеловская» до станции «Алтуфьево» приостановлено из-за падения пассажира на пути, сообщает пресс-служба метрополитена.
«На Серпуховско-Тимирязевской линии (9) нет движения поездов от «Савёловской» до «Алтуфьево» из-за пассажира на пути», — говорится в сообщении в Twitter.
В пресс-службе добавили, что в обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами. 18 сентября на участке Серпуховско-Тимирязевской линии от станции «Савеловская» до станции «Серпуховская» было приостановлено движение поездов на одном из направлений из-за падения пассажира на рельсы.
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