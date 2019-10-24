ЧП в метро: на серой ветке нет движения

На «серой» ветке метро произошел сбой из-за упавшего на пути человека

Движение поездов на участке Серпуховской-Тимирязевской линии Московского метрополитена от станции «Савеловская» до станции «Алтуфьево» приостановлено из-за падения пассажира на пути, сообщает пресс-служба метрополитена.

«На Серпуховско-Тимирязевской линии (9) нет движения поездов от «Савёловской» до «Алтуфьево» из-за пассажира на пути», — говорится в сообщении в Twitter.