ЧП в метро: на серой ветке нет движения

Движение поездов на участке Серпуховской-Тимирязевской линии Московского метрополитена от станции «Савеловская» до станции «Алтуфьево» приостановлено из-за падения пассажира на пути, сообщает пресс-служба метрополитена.
«На Серпуховско-Тимирязевской линии (9) нет движения поездов от «Савёловской» до «Алтуфьево» из-за пассажира на пути», — говорится в сообщении в Twitter.
В пресс-службе добавили, что в обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами. 18 сентября на участке Серпуховско-Тимирязевской линии от станции «Савеловская» до станции «Серпуховская» было приостановлено движение поездов на одном из направлений из-за падения пассажира на рельсы.