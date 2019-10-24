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ЧП в метро: на серой ветке частично нет движения 

Рамблер + ещё 24 28 минут назад
Движение поездов по одной из веток метро Москвы было частично приостановлено из-за оказавшегося на путях пассажира. Об этом сообщается в официальном твиттере подземки.
В твите, опубликованном около получаса назад, сказано, что пассажир оказался на путях на одной из станций Серпуховско-Тимирязевской (серой) линии. По этой причине было прекращено движение между станциями «Алтуфьево» и «Савеловская».
10 минут назад в твиттере метрополитена сообщили о восстановлении и постепенном вводе движения в график.
«Какая же ложь!» — прокомментировал твит один из пользователей соцсети.
По его словам, поезда по 10 минут стоят на станции «Владыкино», а по громкой связи сотрудники подземки объявляют, что поезда ходят с увеличенными интервалами по всей серой ветке — от «Бульвара Дмитрия Донского» до «Алтуфьево».
Собеседник в экстренных службах рассказал «360», что человек, из-за которого движение поездов было нарушено, упал на пути и погиб.
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Происшествия , Видео , Новости Москвы
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