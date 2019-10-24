ЧП в метро: на серой ветке частично нет движения

Движение поездов по одной из веток метро Москвы было частично приостановлено из-за оказавшегося на путях пассажира. Об этом сообщается в официальном твиттере подземки.

В твите, опубликованном около получаса назад, сказано, что пассажир оказался на путях на одной из станций Серпуховско-Тимирязевской (серой) линии. По этой причине было прекращено движение между станциями «Алтуфьево» и «Савеловская».

10 минут назад в твиттере метрополитена сообщили о восстановлении и постепенном вводе движения в график.

«Какая же ложь!» — прокомментировал твит один из пользователей соцсети.

По его словам, поезда по 10 минут стоят на станции «Владыкино», а по громкой связи сотрудники подземки объявляют, что поезда ходят с увеличенными интервалами по всей серой ветке — от «Бульвара Дмитрия Донского» до «Алтуфьево».

Собеседник в экстренных службах рассказал «360», что человек, из-за которого движение поездов было нарушено, упал на пути и погиб.