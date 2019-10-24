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Птица едва не погубила американский «самолет Судного дня» 

Российская Газета + ещё 1 50 минут назад
Птица едва не погубила американский самолет
Фото: Википедия
Самолет-ретранслятор E-6B Mercury совершил аварийную посадку после попадания птицы в воздухозаборник.
Инцидент произошел в начале октября в Вирджинии. Взлетевший в авиабазы ВМС США Патуксент-Ривер ретранслятор был вынужден срочно вернуться обратно. Посадка прошла на трех двигателях, никто не пострадал. ВМС США классифицировали происшествие как "инцидент класса А". К этому разряду относятся аварии, ущерб от которых превысил два миллиона долларов, была уничтожена боевая техника, а люди либо погибли, либо получили постоянную полную инвалидность. В данном случае высшая категория связана со стоиомстью ремонта поврежденного двигателя, пишет Popular Mechanics.
E-6B Mercury — специальная модификация гражданского авиалайнера Boeing 707. Она предназначена для трансляции сигналов на применение ядерного оружия от верховного командования пусковым расчетам. В момент кризиса Mercury поднимается в воздух, выпускает семикилометровую антенну сверхдлинноволнового диапазона для связи с подводными лодками и парит, транслируя команды. На борту размещен автоматизированный комплекс управления пусками баллистических ракет, многоканальная система спутниковой связи, радиостанции всех диапазонов. Экипаж состоит из 18 человек: 5 летчиков и 13 операторов.
В армии США самолет имеет прозвище TACAMO (взял на себя ответственность и ушел), что отражает суть его работы во время ядерной войны. E-6B Mercury считается самым смертоносным американским самолетом, несмотря на то, что не несет вооружения.
В феврале 2019 года еще один E-6B повреждимл киль при выходе из ангара. Другой ретранслятор совершил аварийную посадку в марте из-за пожара на борту.
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Комментарии
Происшествия , Армия , Войска , Оружие , США
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