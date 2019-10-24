Россиянку осудили за «Волшебные бобы»

В Кстове осудили женщину за торговлю таблетками «Волшебные бобы»

Кстовский городской суд вынес приговор 30-летней женщине за незаконный оборот препарата для снижения веса «Волшебные бобы», сообщает прокуратура Нижегородской области

Суд установил, что женщина приобрела в соцсети «ВКонтакте» 540 таблеток «Волшебные бобы», содержащих сильнодействующее вещество сибутрамин. На территории России этот препарат не зарегистрирован как разрешенный к медицинскому применению.

Суд приговорил женщину к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.