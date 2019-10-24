Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Кстове осудили женщину за торговлю таблетками «Волшебные бобы» 

АиФ Нижний Новгород 3 часа назад
Россиянку осудили за «Волшебные бобы»
Фото: РИА Новости
Кстовский городской суд вынес приговор 30-летней женщине за незаконный оборот препарата для снижения веса «Волшебные бобы», сообщает прокуратура Нижегородской области.
Суд установил, что женщина приобрела в соцсети «ВКонтакте» 540 таблеток «Волшебные бобы», содержащих сильнодействующее вещество сибутрамин. На территории России этот препарат не зарегистрирован как разрешенный к медицинскому применению.
Суд приговорил женщину к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.
Порнозвезда не простила измены своему любовнику
АиФ Нижний Новгород: последние новости
Наталья Бочкарёва заявила, что не позволит называть себя наркоманкой Наталья Бочкарёва заявила, что не позволит называть себя наркоманкой Суд лишил актрису Наталью Бочкареву водительских прав Суд лишил актрису Наталью Бочкареву водительских прав СМИ сообщили о болезни Натальи Бочкаревой после скандала с наркотиками СМИ сообщили о болезни Натальи Бочкаревой после скандала с наркотиками
Происшествия , Криминал , Нижегородская Область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЧП под Красноярском: опознаны все тела
ЧП под Красноярском: опознаны все тела6
Запретили общаться: Суд вынес очередное решение по делу сестер Хачатурян
Запретили общаться: Суд вынес очередное решение по делу сестер Хачатурян
Найденные в грузовике 39 убитых оказались китайцами
Найденные в грузовике 39 убитых оказались китайцами
Что удерживает США от нападения на Россию
Что удерживает США от нападения на Россию1092
Школьница изнасиловала двух семиклассниц
Школьница изнасиловала двух семиклассниц34
Видео
Стало известно о пользе ввозимого в Россию урана
00:39
Стало известно о пользе ввозимого в Россию урана
Общество
Бойня под Ростовом: Дядя убитого рассказал о конфликте
05:37
Бойня под Ростовом: Дядя убитого рассказал о конфликте
Криминал Происшествия
Россия нанесла авиаудар по террористам в Сирии
00:25
Россия нанесла авиаудар по террористам в Сирии
Армия Войска
ЧП под Красноярском: опознаны все тела
01:03
ЧП под Красноярском: опознаны все тела
Происшествия
Соловьев высказался о преемнике Путина
13:32
Соловьев высказался о преемнике Путина
Политика Общество
«Неминуемая гибель в короткие сроки»
01:11
«Неминуемая гибель в короткие сроки»
Происшествия
Россия выдвинула США новые обвинения
00:43
Россия выдвинула США новые обвинения
В мире Политика
«Позорная ситуация»: Украина пожаловалась Помпео на Крым
01:19
«Позорная ситуация»: Украина пожаловалась Помпео на Крым
В мире США
В подмосковном СИЗО убит бизнесмен
02:43
В подмосковном СИЗО убит бизнесмен
Криминал Происшествия
Восторг жителей ЮАР от приземления Ту-160 попал на видео
00:24
Восторг жителей ЮАР от приземления Ту-160 попал на видео
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение