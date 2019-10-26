Пострадавший при взрыве в Улан-Удэ находится в коме

Один из пострадавших при хлопке газа в кафе в Улан-Удэ находится в коме

Один из пострадавших при хлопке газа и пожаре в кафе в Бурятии находится в состоянии комы, говорится на сайте СУСК по региону.

Ранее в МЧС сообщили, что сотрудники кафе пострадали при хлопке бытового газа и пожаре в центре Улан-Удэ . Внутри кафе есть повреждения. Пожар потушен.

В центре Улан-Удэ 26 октября около 8 часов 40 минут в кафе произошел взрыв с последующим возгоранием горючих материалов внутри помещения. В заведении в это время находился только персонал.

"В результате взрыва и пожара пострадали шестеро работников кафе, которые госпитализированы в лечебные учреждения. Один из пострадавших находится в состоянии комы. По данному факту следственным отделом по Советскому району СУ СК России по Республике Бурятия начата доследственная проверка", — говорится в сообщении.

Проводится осмотр места происшествия. В ближайшее время будет изъята и изучена документация, связанная с обеспечением техники безопасности в заведении общественного питания.