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В Якутии эвакуировали экипажи вмерзших в лед судов 

Российская Газета + ещё 5 3 часа назад
В Якутии эвакуировали экипажи вмерзших в лед судов
Фото: iStock
В Абыйском районе Якутии с помощью вертолета эвакуированы экипажи судов, выполнявших работу по северному завозу грузов в Арктику и вмерзших в лед на реке Индигирка.
Как сообщил "РГ" в четверг пресс-секретарь Службы спасения РС (Я) Николай Фатеев, три теплохода вынуждены были встать на зимний отстой вдали от населенных пунктов из-за мелководья и начавшейся шуги. Экипажи запросили помощи в эвакуации.
— Из Среднеколымска в поселок Белая Гора Абыйского района вылетел вертолет Ми-8 с тремя спасателями на борту. По словам старшего группы Алексея Тарасова, суда были обнаружены в 138 километрах от Белой Горы, — рассказал Николай Фатеев.
Вертолет приземлился на подходящую площадку на берегу вблизи теплоходов. Спасатели помогли речникам перейти по льду к воздушному судну. Всех членов экипажей вывезли в поселок.
— На судах людей не осталось, — отметил Фатеев.
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Происшествия , Николай Фатеев , Республика Саха (Якутия)
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