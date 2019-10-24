В Якутии эвакуировали экипажи вмерзших в лед судов

В Абыйском районе Якутии с помощью вертолета эвакуированы экипажи судов, выполнявших работу по северному завозу грузов в Арктику и вмерзших в лед на реке Индигирка.

Как сообщил "РГ" в четверг пресс-секретарь Службы спасения РС (Я) Николай Фатеев , три теплохода вынуждены были встать на зимний отстой вдали от населенных пунктов из-за мелководья и начавшейся шуги. Экипажи запросили помощи в эвакуации.

— Из Среднеколымска в поселок Белая Гора Абыйского района вылетел вертолет Ми-8 с тремя спасателями на борту. По словам старшего группы Алексея Тарасова, суда были обнаружены в 138 километрах от Белой Горы, — рассказал Николай Фатеев.

Вертолет приземлился на подходящую площадку на берегу вблизи теплоходов. Спасатели помогли речникам перейти по льду к воздушному судну. Всех членов экипажей вывезли в поселок.