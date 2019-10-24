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Уволенную за голые фото уральского тренера вызывают на допрос 

Ura.Ru 27 минут назад
Уволенную за голые фото тренера вызвали на допрос
Фото: страница Екатерины Конопенко в Facebook
Следователи хотят допросить уволенную за интимные снимки двадцатилетней давности тренера детско-юношеского центра «Максимум» в Магнитогорске (Челябинская область) Екатерину Конопенко. О вызове на допрос педагог сообщила на своей странице «ВКонтакте», уточнив, что повестку временно проигнорирует.
Конопенко рассказала подписчикам, что на допрос ей прислали сразу две повестки, одна из них как свидетелю по делу о незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов (ч. 3 ст. 242 УК РФ). Однако, по словам уволенного тренера, на встречу со следователем она пока не пойдет. Дело в том, что ее адвокат находится в больнице.
«Вынуждена была направить по почте соответствующее заявление в РОВД: мол, я буду давать свои пояснения только в присутствии моего адвоката по соглашению. На момент, указанный в повестках, мой адвокат находился и находится в больнице. То есть она не может осуществлять свои обязательства по соглашению», — уточнила Конопенко.
Бывший тренер ранее рассказала, что обратилась в суд с иском о защите своих прав. Педагога лишили должности после жалобы челябинского омбудсмена на откровенную фотосессию. На фотографиях, которые женщина выложила в соцсети «ВКонтакте», она изображена в полуобнаженном виде. Замминистра просвещения РФ Виктор Басюк реагируя на увольнение тренера, заявил, что человек, который взял на себя ответственность работать педагогом, должен соотносить каждое свое действие с тем, как на него посмотрят воспитанники. Он уточнил, что профессия обязывает преподавателя соблюдать определенные правила.
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Происшествия , Общество , Виктор Басюк , МВД , Магнитогорск , Челябинская Область
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