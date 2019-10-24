Уволенную за голые фото тренера вызвали на допрос

Уволенную за голые фото уральского тренера вызывают на допрос

Следователи хотят допросить уволенную за интимные снимки двадцатилетней давности тренера детско-юношеского центра «Максимум» в Магнитогорске Челябинская область ) Екатерину Конопенко. О вызове на допрос педагог сообщила на своей странице «ВКонтакте», уточнив, что повестку временно проигнорирует.

Конопенко рассказала подписчикам, что на допрос ей прислали сразу две повестки, одна из них как свидетелю по делу о незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов (ч. 3 ст. 242 УК РФ). Однако, по словам уволенного тренера, на встречу со следователем она пока не пойдет. Дело в том, что ее адвокат находится в больнице.

«Вынуждена была направить по почте соответствующее заявление в РОВД: мол, я буду давать свои пояснения только в присутствии моего адвоката по соглашению. На момент, указанный в повестках, мой адвокат находился и находится в больнице. То есть она не может осуществлять свои обязательства по соглашению», — уточнила Конопенко.