Медведь набросился на дрессировщика во время шоу

Выступление гастролирующего цирка «Шапито Аншлаг» в карельском Олонце закончилось ЧП — бурый медведь внезапно набросился на дрессировщика.
Номер «Косолапый и садовая тачка» поначалу шёл по плану — животное послушно катило впереди себя тележку, но вдруг накинулось на дрессировщика, повалило его на манеж и начало трепать. Среди зрителей возникла паника и они спешно покинули представление, передаёт Karelia News.
Дрессировщик остался жив, так как на медведя был надет намордник, но пострадал от когтей и лап. Усмирили зверя электрошоком. В карельских интернет-сообществах развернулась дискуссия о необходимости запрета цирков. Отмечается, что между зрителями и манежем не было никакой перегородки.
Как писал News.ru ранее, экс-депутат государственного собрания Якутии Александр Крылов стал жертвой нападения медведя в Оймяконском районе. Трагедия произошла во время охоты. Когда мужчина ехал на квадроцикле в сторону села Томтор, на дорогу выскочил медведь. Экс-депутат выстрелил в него, а затем подошёл к зверю, в этот момент на него напал сородич животного.