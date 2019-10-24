Медведь набросился на дрессировщика во время шоу

Медведь набросился на дрессировщика во время представления в Карелии

Выступление гастролирующего цирка «Шапито Аншлаг» в карельском Олонце закончилось ЧП — бурый медведь внезапно набросился на дрессировщика.

Номер «Косолапый и садовая тачка» поначалу шёл по плану — животное послушно катило впереди себя тележку, но вдруг накинулось на дрессировщика, повалило его на манеж и начало трепать. Среди зрителей возникла паника и они спешно покинули представление, передаёт Karelia News.

Дрессировщик остался жив, так как на медведя был надет намордник, но пострадал от когтей и лап. Усмирили зверя электрошоком. В карельских интернет-сообществах развернулась дискуссия о необходимости запрета цирков. Отмечается, что между зрителями и манежем не было никакой перегородки.