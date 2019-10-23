Житель Казахстана выиграл миллион долларов и пропал

Житель Казахстана Хуссаин Еремешев выиграл миллион долларов (64 миллиона рублей) в лотерею Dubai Duty Free, которая проводится в городе Дубай (ОАЭ). Об этом сообщает издание Gulf News.

Еремешев приобрел выигрышный билет через интернет. Организаторы лотереи утверждают, что им пока не удалось связаться с мужчиной и сообщить ему о победе.

Другим победителем лотереи Dubai Duty Free стал индийский предприниматель Камаласанан Надар Васу (Kamalasanan Nadar Vasu), который 35 лет жил и работал в ОАЭ. Он поделит свой миллион с другом, который оплатил половину стоимости лотерейного билета, стоившего 1000 дирхамов (17 тысяч рублей).

Васу потратит часть выигрыша на выплату долгов, в которых он погряз после банкротства своей компании. Ему нужно вернуть кредиторам 800 тысяч дирхамов (15,7 миллионов рублей). Остаток суммы предприниматель отложит на развитие своего бизнеса и на будущее.

Еремешев стал вторым гражданином Казахстана, победившим в лотерее Dubai Duty Free. В 2015 году сайт «Русские эмираты» сообщал о выигрыше Омара Самалыкова, которому также достался миллион долларов.