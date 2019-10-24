Более 30 россиян осудили за оскорбление госсимволов

За оскорбление госсимволов России 34 россиян привлекли к ответственности

Александр Куренной. За девять месяцев 2019 года 34 россиянина суды признали виновными в оскорблении госсимволов. Полицейские за это время составили 56 протоколов об административных правонарушениях. Девять дел сейчас в рассмотрении, 13 дел было прекращено, рассказал официальные представитель Генпрокуратуры России

С момента вступления в силу закона о защите российских госсимволов в марте 2019 года Генпрокуратура направила в Роскомнадзор 44 требования о принятии мер по удалению сведений, их оскорбляющих. Это 82 указателя на страницы сайтов в сети Интернет. Из 44 требований 42 — в отношении информации, оскорбляющей государственный флаг, а 24 — государственный герб, уточняет "Интерфакс".

"Речь не о том, что теперь недопустима критика власти", — подчеркнул Александр Куренной.

Представитель Генпрокуратуры назвал пять критериев для признания высказываний оскорбительными.

"Характерный признак здесь — нецензурная брань, сведения порнографического характера, непристойные выражения, жесты, изображения и другие запрещенные к публичному демонстрированию образы, — пояснил Куренной. — Просто некультурная форма подачи без проявления низменных целей под запрет не попадает".

Представитель российской генеральной прокуратуры добавил, что личная переписка в сети не может стать основанием для наказания за оскорбление госвласти.

"Большой брат" за вами не придет. Речь идет только об информации, которая выражается в неприличной форме, оскорбляющей человеческое достоинство и общественную нравственность", — отметил он.

Под защиту закона попали Российская Федерация как государство, общество, граждане России и ее население (народ) с историей, интересами, поведением, психологией, государственные символы (герб, гимн, флаг), Конституция — как основной закон страны, институты, осуществляющие государственную власть и правосудие — президент, правительство, Федеральное собрание и суды.