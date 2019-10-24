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За оскорбление госсимволов России 34 россиян привлекли к ответственности 

Вести.Ru + ещё 4 1 час назад
Более 30 россиян осудили за оскорбление госсимволов
Фото: globallookpress.com
За девять месяцев 2019 года 34 россиянина суды признали виновными в оскорблении госсимволов. Полицейские за это время составили 56 протоколов об административных правонарушениях. Девять дел сейчас в рассмотрении, 13 дел было прекращено, рассказал официальные представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной.
С момента вступления в силу закона о защите российских госсимволов в марте 2019 года Генпрокуратура направила в Роскомнадзор 44 требования о принятии мер по удалению сведений, их оскорбляющих. Это 82 указателя на страницы сайтов в сети Интернет. Из 44 требований 42 — в отношении информации, оскорбляющей государственный флаг, а 24 — государственный герб, уточняет "Интерфакс".
"Речь не о том, что теперь недопустима критика власти", — подчеркнул Александр Куренной.
Представитель Генпрокуратуры назвал пять критериев для признания высказываний оскорбительными.
"Характерный признак здесь — нецензурная брань, сведения порнографического характера, непристойные выражения, жесты, изображения и другие запрещенные к публичному демонстрированию образы, — пояснил Куренной. — Просто некультурная форма подачи без проявления низменных целей под запрет не попадает".
Представитель российской генеральной прокуратуры добавил, что личная переписка в сети не может стать основанием для наказания за оскорбление госвласти.
"Большой брат" за вами не придет. Речь идет только об информации, которая выражается в неприличной форме, оскорбляющей человеческое достоинство и общественную нравственность", — отметил он.
Под защиту закона попали Российская Федерация как государство, общество, граждане России и ее население (народ) с историей, интересами, поведением, психологией, государственные символы (герб, гимн, флаг), Конституция — как основной закон страны, институты, осуществляющие государственную власть и правосудие — президент, правительство, Федеральное собрание и суды.
"Вот на этом многие часто спотыкаются, — подчеркнул Заслуженный юрист Российской Федерации Александр Куренной. — Обратите внимание, отдельные федеральные, региональные и местные органы, их подразделения, должные лица и депутаты не являются объектом информации, которую, согласно поправкам в закон об информации, квалифицируют как противоправную".
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Происшествия , Александр Куренной , Роскомнадзор , Генпрокуратура РФ , Интерфакс
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