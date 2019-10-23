Россинка умерла на турецком курорте после похода на аквааэробику

Жительница Свердловской области Нелли Лаптева скончалась из-за кровоизлияния в мозг после того, как позанималась аэробикой в одном из отелей турецкого курорта Анталья. Об этом сообщает «Е1».

54-летняя женщина прибыла в Турцию 6 октября вместе со своей дочерью, ее мужем и внуками, а через два дня после занятий аквааэробикой почувствовала себя плохо. Ее отвезли в госпиталь, где сделали компьютерную томографию. Вечером врачи сообщили, что у Лаптевой произошло кровоизлияние в мозг.

10 октября женщине провели успешную операцию на мозге. После нее россиянка пришла в сознание. Однако затем ее состояние ухудшилось — 12 октября пациентку ввели в искусственную кому. 23 октября, пробыв в коме более десяти дней, Лаптева умерла.

Сразу после того, как женщина попала в больницу, ее дочь Анастасия обратилась в страховую компанию, которая на протяжении нескольких дней вела переговоры с клиникой. В итоге страховщик отказался покрывать расходы из-за того, что инсульт был вызван хроническим заболеванием аневризмой. При этом родственники скончавшейся утверждают, что о наличии у нее болезни никто из членов семьи не знал.

Родные Лаптевой уже заплатили за лечение 2,9 тысячи долларов (около 185 тысяч рублей). Клиника требует от них еще семь тысяч долларов (около 450 тысяч рублей). В противном случае представители больницы отказываются выдавать свидетельство о смерти.

В сентябре 2019 года юный российский турист скончался в больнице Антальи из-за травм, полученных после падения во время катания на парашюте вместе со своей матерью. Начавшийся сильный ветер отбросил их на пальмы, и туристы упали с 20-метровой высоты.