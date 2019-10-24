Российские школьники взорвали петардами 11 щенков

Башкирии полиция возбудила уголовное дело после убийства школьниками 11 щенков. Об этом в четверг, 24 октября, сообщается на сайте регионального управления МВД.

По данным РИА Новости, в конце сентября в социальных сетях появились фотографии мертвых щенков, которых взорвали петардами школьники в микрорайоне Строймаш Стерлитамакского района. Снимки возмутили местных зоозащитников, и они создали на портале change.org петицию с требованием наказать живодеров.

После этого башкирская полиция начала проверку, во время которой установила, что убитые щенки с собакой жили в подвале постройки в Строймаше. В ходе доследственной проверки трупы животных отправили на экспертизу, которая установила, что пятеро щенков скончались от множественных повреждений, один — от колотых ран, остальные от голода, пневмонии или переохлаждения.

Полицейские возбудили дело о жестоком обращении с животными и сейчас устанавливают причастных к совершению преступления.