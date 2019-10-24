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Российские школьники взорвали петардами 11 щенков 

Lenta.ru + ещё 5 52 минуты назад
Российские школьники взорвали петардами 11 щенков
Фото: РИА Новости
В Башкирии полиция возбудила уголовное дело после убийства школьниками 11 щенков. Об этом в четверг, 24 октября, сообщается на сайте регионального управления МВД.
По данным РИА Новости, в конце сентября в социальных сетях появились фотографии мертвых щенков, которых взорвали петардами школьники в микрорайоне Строймаш Стерлитамакского района. Снимки возмутили местных зоозащитников, и они создали на портале change.org петицию с требованием наказать живодеров.
После этого башкирская полиция начала проверку, во время которой установила, что убитые щенки с собакой жили в подвале постройки в Строймаше. В ходе доследственной проверки трупы животных отправили на экспертизу, которая установила, что пятеро щенков скончались от множественных повреждений, один — от колотых ран, остальные от голода, пневмонии или переохлаждения.
Полицейские возбудили дело о жестоком обращении с животными и сейчас устанавливают причастных к совершению преступления.
14 октября сообщалось, что в Госдуму внесли законопроект о досудебной блокировке сайтов с материалами о жестоком обращении с животными. Изменения предлагается внести в федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
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Происшествия , Госдума , Башкортостан
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