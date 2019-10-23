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В двигатель российского самолета залетела птица 

Lenta.ru + ещё 1 42 минуты назад
ЧП в небе: в двигатель самолета залетела птица
Фото: РИА Новости
В двигатель российского самолета, который вылетал из Санкт-Петербурга в Париж, попала птица. Об этом сообщает «Российская газета».
Инцидент произошел, когда лайнер Airbus 319 готовился к вылету из аэропорта Пулково. После инцидента пассажиров оперативно эвакуировали из самолета, а руководство авиакомпании решило предоставить резервный борт, чтобы отправить туристов во Францию.
В итоге самолет задержали, а некоторые пассажиры перебронировали свои билеты на другие рейсы. В авиакомпании отметили, что пока туристы ожидали вылета, им предоставили напитки и питание.
В сентябре российский самолет, следовавший из Алма-Аты в Москву, во время полета столкнулся с огромным бакланом. Отмечается, что инцидент произошел во время посадки Boeing-737 в московском аэропорту Шереметьево. Птица на большой скорости врезалась в борт лайнера, после чего застряла под стойкой шасси.
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Происшествия , Аэропорт Шереметьево , Санкт-Петербург
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