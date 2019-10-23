Появление Крыма в деле о найденном в Британии грузовике с 39 трупами объяснили

Журналист Андрей Остальский рассказал Telegram-каналу «Подъем», что его неверно поняли, когда он сообщил о возможном маршруте через Крым грузовика с 39 трупами, найденного в Британии.

Остальский пояснил, что для описания пути грузовика использовал крылатое выражение «В Крым через Рим», которое означает сложный и запутанный маршрут.

«Я говорил об этом, а не что грузовик буквально ехал через итальянскую столицу на полуостров, а затем в Ирландию», — сказал он.

Журналист добавил, что ему удалось получить от британских коллег и правоохранителей лишь обобщенную информацию о поездке грузовика, эти сведения требуют проверки.