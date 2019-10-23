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Появление Крыма в деле о найденном в Британии грузовике с 39 трупами объяснили 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Журналист Андрей Остальский рассказал Telegram-каналу «Подъем», что его неверно поняли, когда он сообщил о возможном маршруте через Крым грузовика с 39 трупами, найденного в Британии.
Остальский пояснил, что для описания пути грузовика использовал крылатое выражение «В Крым через Рим», которое означает сложный и запутанный маршрут.
«Я говорил об этом, а не что грузовик буквально ехал через итальянскую столицу на полуостров, а затем в Ирландию», — сказал он.
Журналист добавил, что ему удалось получить от британских коллег и правоохранителей лишь обобщенную информацию о поездке грузовика, эти сведения требуют проверки.
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Происшествия , Андрей Остальский , Республика Крым
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