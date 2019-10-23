Российская школьница спасла подругу от нападения маньяка

Курске школьница спасла подругу от нападения мужчины на улице. Об этом в среду, 23 октября, сообщает региональный портал «Курск друг для друга онлайн».

Инцидент произошел в местечке Слобода Золотухинского района в понедельник вечером. Три девушки возвращались домой с тренировки по боксу. Они опоздали на маршрутку и стали ждать на остановке следующую, когда к ним вдруг подошел неизвестный с ножом и напал на одну из них. Он ударил 15-летнюю девочку в руку, приставил лезвие к горлу и потащил ее к лавочке. Но на помощь школьнице подоспела ее подруга: схватилась за