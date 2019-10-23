Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Неминуемая гибель в короткие сроки» 

Рамблер + ещё 10 29 минут назад
Грузовой контейнер, в котором были обнаружены 39 трупов, был рефрижератором. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу Ассоциации автоперевозчиков Великобритании Ричарда Бернетта.
Температура воздуха внутри рефрижератора может опускаться до минус 25 градусов. По словам Бернетта, перевозка людей в таких условиях «приведет к их неминуемой гибели в короткие сроки».
Он также рассказал, что в контейнере не было света и специально оборудованного туалета.
«Вы можете представить, если они находились там несколько дней, то там были фекалии и моча», — сказал он в интервью ВВС.
Адвокат и бывший следователь по особо важным делам Николай Семенов в разговоре с изданием «Метро» назвал версию о переохлаждении сомнительной.
«Одновременно 39 человек не переохладятся. А разница в гибели этих людей могла быть в секундах», — сказал Семенов.
По его мнению, наиболее вероятно, что люди умерли от удушения.
«Скорее всего, была проблема в выхлопной системе этого трейлера (…) Фактически такая газовая камера. Сначала же незаметно происходит такого рода удушение, наступает апатия, слабость, никто стучать и кричать не будет», — заявил он.
Утром в четверг полиция английского графства Эссекс обнаружила в доках фуру с 39 трупами. По предварительным данным, все находившиеся в фуре жертвы, одна из которых была несовершеннолетней, — нелегальные мигранты. Полиция пока не делала официальных заявлений о причинах гибели людей.
Комментарии10
Происшествия , Видео , Николай Семенов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Объяснено появление Крыма в деле о грузовике с 39 трупами
Объяснено появление Крыма в деле о грузовике с 39 трупами1
Россиянин выиграл суд у «Битвы экстрасенсов»
Россиянин выиграл суд у «Битвы экстрасенсов»
По этапу: «вор в законе» Таро выдан полиции Испании
По этапу: «вор в законе» Таро выдан полиции Испании
«Отказались подписывать»: новый поворот в деле Хачатурян
«Отказались подписывать»: новый поворот в деле Хачатурян5
Астрономы нашли «космического „монстра“ древней вселенной
Астрономы нашли «космического „монстра“ древней вселенной
Видео
Россия нанесла авиаудар по террористам в Сирии
00:25
Россия нанесла авиаудар по террористам в Сирии
Армия Войска
Соловьев назвал главную опасность для преемника Путина
13:32
Соловьев назвал главную опасность для преемника Путина
Политика Общество
«Неминуемая гибель в короткие сроки»
01:11
«Неминуемая гибель в короткие сроки»
Происшествия
Россия выдвинула США новые обвинения
00:43
Россия выдвинула США новые обвинения
В мире Политика
«Позорная ситуация»: Украина пожаловалась Помпео на Крым
01:19
«Позорная ситуация»: Украина пожаловалась Помпео на Крым
В мире США
В подмосковном СИЗО убит бизнесмен
02:43
В подмосковном СИЗО убит бизнесмен
Криминал Происшествия
Восторг жителей ЮАР от приземления Ту-160 попал на видео
00:24
Восторг жителей ЮАР от приземления Ту-160 попал на видео
Армия Войска
Пока вы не уснули: Россия позарилась на украинские земли
00:58
Пока вы не уснули: Россия позарилась на украинские земли
В мире
Трамп объявил о своем решении по Турции
06:07
Трамп объявил о своем решении по Турции
В мире Ближний Восток
Пока вы спали: Путин выиграл «войну» дистанционно
01:43
Пока вы спали: Путин выиграл «войну» дистанционно
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение