«Неминуемая гибель в короткие сроки»

Грузовой контейнер, в котором были обнаружены 39 трупов, был рефрижератором. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу Ассоциации автоперевозчиков Великобритании Ричарда Бернетта.

Температура воздуха внутри рефрижератора может опускаться до минус 25 градусов. По словам Бернетта, перевозка людей в таких условиях «приведет к их неминуемой гибели в короткие сроки».

Он также рассказал, что в контейнере не было света и специально оборудованного туалета.

«Вы можете представить, если они находились там несколько дней, то там были фекалии и моча», — сказал он в интервью ВВС.

Адвокат и бывший следователь по особо важным делам Николай Семенов в разговоре с изданием «Метро» назвал версию о переохлаждении сомнительной.

«Одновременно 39 человек не переохладятся. А разница в гибели этих людей могла быть в секундах», — сказал Семенов.

По его мнению, наиболее вероятно, что люди умерли от удушения.

«Скорее всего, была проблема в выхлопной системе этого трейлера (…) Фактически такая газовая камера. Сначала же незаметно происходит такого рода удушение, наступает апатия, слабость, никто стучать и кричать не будет», — заявил он.

Утром в четверг полиция английского графства Эссекс обнаружила в доках фуру с 39 трупами. По предварительным данным, все находившиеся в фуре жертвы, одна из которых была несовершеннолетней, — нелегальные мигранты. Полиция пока не делала официальных заявлений о причинах гибели людей.