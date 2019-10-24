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СМИ: 39 человек, тела которых обнаружены в прицепе грузовика в Англии, были гражданами КНР 

ТАСС + ещё 49 30 минут назад
39 трупов в грузовике: появились подробности трагедии
Фото: AP Photo/Alastair Grant
Все 39 человек, тела которых были в среду обнаружены в прицепе грузовика в Эссексе, были гражданами Китая. Об этом со ссылкой на близкие к следствию источники сообщил в четверг британский телеканал ITV.
По данным телеканала, в настоящий момент следователи устанавливают личности погибших. В качестве предварительной причины смерти 38 взрослых и одного подростка СМИ называют переохлаждение. Температура внутри фуры-рефрижератора, в которой были найдены тела, находилась на отметке минус 25 градусов по Цельсию.
Ранее в полиции графства Эссекс сообщили, что прицеп грузовика прибыл в страну из бельгийского порта Зебрюгге. По данным следователей, сам тягач при этом прибыл из Дублина. Его водитель — 25-летний житель Северной Ирландии — задержан по подозрению в убийстве, однако, по сообщениям СМИ, именно он и вызвал полицию, обнаружив тела внутри фуры. Полиция изучает возможную причастность молодого человека к деятельности группировок, специализирующихся на перевозке нелегальных мигрантов в Европу.
Ранее МИД Болгарии сообщил, что грузовик марки Scania был зарегистрирован в Варне на имя фирмы, принадлежавшей ирландской гражданке. Премьер-министр страны Бойко Борисов заявил, что транспортное средство покинуло территорию Болгарии в 2017 году и больше туда не возвращалось. Премьер Ирландии Лео Варадкар пообещал, что британским следователям будет оказано содействие в их работе.
23 октября полиция Эссекса сообщила об обнаружении 39 тел в прицепе грузовика в промышленной зоне города Грейс в графстве Эссекс.
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Комментарии1
Происшествия , Лео Варадкар , МИД , Китай , Великобритания
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