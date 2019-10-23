Взрыв в центре Киева: есть погибшие

СМИ: два человека погибли от взрыва гранаты в центре Киева

Два человека погибли и один получил ранения в результате взрыва в центре Киева . Об этом во вторник сообщило украинское издание "Страна".

"В центре Киева на улице Пушкинской прогремел взрыв. Двое мужчин погибли, девушка получила ранения", — говорится в сообщении.

По словам очевидцев, рядом с одним из баров в центре украинской столицы находились двое мужчин, один из которых недавно вернулся из зоны силовой операции в Донбассе. По предварительной информации, у них была боевая граната, которая взорвалась от неосторожного обращения.