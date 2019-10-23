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СМИ: два человека погибли от взрыва гранаты в центре Киева 

ТАСС 16 минут назад
Взрыв в центре Киева: есть погибшие
Фото: РИА Новости
Два человека погибли и один получил ранения в результате взрыва в центре Киева. Об этом во вторник сообщило украинское издание "Страна".
"В центре Киева на улице Пушкинской прогремел взрыв. Двое мужчин погибли, девушка получила ранения", — говорится в сообщении.
По словам очевидцев, рядом с одним из баров в центре украинской столицы находились двое мужчин, один из которых недавно вернулся из зоны силовой операции в Донбассе. По предварительной информации, у них была боевая граната, которая взорвалась от неосторожного обращения.
На месте происшествия работают оперативные службы. Официальных заявлений от правоохранительных органов пока не последовало.
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Происшествия , МВД , Киев
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