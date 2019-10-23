Пожар в ангаре на Алтуфьевском шоссе в столице потушен

Пожарным удалось ликвидировать возгорание в металлическом ангаре в московском районе Отрадное

Площадь возгорания составила 400 кв. м, крыша строения обрушилась, но пострадавших, по предварительной информации, нет. На место происшествия приехали сотрудники администрации автосервиса, расположенного в ангаре, они сообщили, что людей внутри не было, на время начала пожара там находился один автомобиль, передаёт источник News.ru в экстренных службах столицы.

Как писал News.ru, днём ранее ангар загорелся в московском районе Гольяново. В его тушении принимали участие десятки расчётов. Пожар произошёл в промзоне на ул. Амурской, 3, строение 11. Его площадь составила около 500 кв. м.