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Пожар в ангаре на Алтуфьевском шоссе в столице потушен 

News.ru + ещё 10 2 часа назад
Пожар в ангаре на Алтуфьевском шоссе в столице потушен
Фото: instagram.com/ mchs_47
Пожарным удалось ликвидировать возгорание в металлическом ангаре в московском районе Отрадное.
Площадь возгорания составила 400 кв. м, крыша строения обрушилась, но пострадавших, по предварительной информации, нет. На место происшествия приехали сотрудники администрации автосервиса, расположенного в ангаре, они сообщили, что людей внутри не было, на время начала пожара там находился один автомобиль, передаёт источник News.ru в экстренных службах столицы.
Как писал News.ru, днём ранее ангар загорелся в московском районе Гольяново. В его тушении принимали участие десятки расчётов. Пожар произошёл в промзоне на ул. Амурской, 3, строение 11. Его площадь составила около 500 кв. м.
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Происшествия , Пожары , Отрадное
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