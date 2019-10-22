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С подавшего сигнал ледокола эвакуировали женщину 

РИА Новости 1 час назад
Входящая в состав экипажа ледокол "Тор" женщина эвакуирована с травмами в больницу норвежского Олесунда, сообщает посольство РФ в Норвегии в Facebook.
Ранее стало известно, что российский ледокол с 33 людьми на борту подал сигнал бедствия у берегов Норвегии во время шторма из-за остановки двигателя. Позднее спасательный центр южной Норвегии в Twitter сообщил, что ледокол восстановил работу двигателя.
"Один член команды, женщина, с травмами эвакуирован в больницу города Олесунд. В настоящее время ситуация находится под контролем экипажа, который намерен продолжить движение по изначальному маршруту", — говорится в сообщении.
Отмечается, что сотрудники посольства находятся в постоянном контакте с экипажем, Объединенным центром координации поисково-спасательных операций Южной Норвегии и судовладельцем ФГУП "Росморпорт", больницей в Олесунде.
Ледокол "Тор" принадлежит ФГУП "Росморпорт". Это дизель-электрический ледокол проекта 374, который был построен на судоверфи компании в Финляндии по заказу Швеции. В 2008 году ФГУП "Росморпорт" выкупило ледокол "Тор".
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Происшествия , Норвегия
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