Стало известно о смерти россиян в Турции

Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россияне погибли при строительстве АЭС «Аккую» в Турции 

Lenta.ru + ещё 3 52 минуты назад
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что двое граждан России погибли при строительстве атомной электростанции «Аккую» в Турции. Об этом передает РИА Новости.
В ходе пресс-конференции после переговоров с президентом России Владимиром Путиным Эрдоган принес соболезнования от себя и от турецкого народа в связи с произошедшим.
В настоящий момент в Турции нет действующей АЭС. Строительство первой в стране атомной станции «Аккую» ведет дочернее предприятие «Росатома» — компания «Атомстройэкспорт».
В мае 2017 года президент России Владимир Путин заявил, что общий объем российских инвестиций в проект строительства АЭС «Аккую» в Турции составит 22 миллиарда долларов.
Россия и Турция договорились о строительстве и эксплуатации АЭС на площадке «Аккую» в турецкой провинции Мерсин в 2010 году. Проект предусматривает строительство четырех энергоблоков с российскими реакторами, мощностью 1200 мегаватт каждый. АЭС строится по концессионной схеме, когда одновременно строителем и владельцем зарубежного объекта выступает российская сторона. Станцию планируется сдать в эксплуатацию до 2023 года.
Последние новости
Путин анонсировал судьбоносные решения по ситуации на границе Сирии и Турции Путин анонсировал судьбоносные решения по ситуации на границе Сирии и Турции Разрыв ствола АК-12 от безостановочной стрельбы сняли на видео Разрыв ствола АК-12 от безостановочной стрельбы сняли на видео Семьи российских фермеров устроили смертельную перестрелку Семьи российских фермеров устроили смертельную перестрелку
Комментарии6
Происшествия , Ближний Восток , Видео , В мире , Реджеп Эрдоган , Владимир Путин , АЭС Аккую , Росатом , РИА Новости , Турция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Турецкие войска в Сирии: Россия сделала заявление
Турецкие войска в Сирии: Россия сделала заявление3
Школьник погиб из-за воздушного шарика
Школьник погиб из-за воздушного шарика4
«Я устала»: Звезда «Дома-2» покинула Россию
«Я устала»: Звезда «Дома-2» покинула Россию18
Путин анонсировал судьбоносные решения для Сирии
Путин анонсировал судьбоносные решения для Сирии152
Пока вы не уснули: Россия потроллила НАТО
Пока вы не уснули: Россия потроллила НАТО84
Видео
Пока вы не уснули: Россия потроллила НАТО
05:49
Пока вы не уснули: Россия потроллила НАТО
В мире
«Квартал 95» может привести Зеленского к краху
04:24
«Квартал 95» может привести Зеленского к краху
В мире Статьи
Стало известно о смерти россиян в Турции
00:49
Стало известно о смерти россиян в Турции
Происшествия Ближний Восток
Путин анонсировал судьбоносные решения для Сирии
03:54
Путин анонсировал судьбоносные решения для Сирии
Политика
Российские вертолеты заняли базу США в Сирии
03:02
Российские вертолеты заняли базу США в Сирии
Армия Ближний Восток
В Москве бросили на скамейке шестимесячную девочку
00:38
В Москве бросили на скамейке шестимесячную девочку
Происшествия
«Зависти никакой»: Соловьев обратился к Урганту
00:41
«Зависти никакой»: Соловьев обратился к Урганту
Общество
Хабенский стал жертвой квартирных мошенников
01:00
Хабенский стал жертвой квартирных мошенников
Шоу-бизнес
ЧП в Шереметьево: поврежден пассажирский Boeing
00:25
ЧП в Шереметьево: поврежден пассажирский Boeing
Происшествия
Двойник Зеленского мечтает о роли главы Украины
01:00
Двойник Зеленского мечтает о роли главы Украины
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение