Давняя вражда: бойня фермеров в Ростовской области

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Давняя вражда: смертельная бойня фермеров в Ростовской области 

Газета.Ru + ещё 3 1 час назад
В Орловском районе Ростовской области в результате вооруженного конфликта между фермерами погибли пять человек, двое находятся в реанимации. После перестрелки злоумышленники скрылись с места происшествия на четырех автомобилях — их объявили в розыск. По данным региональных СМИ, ссора между семьями двух фермеров зародилась еще несколько лет назад.
В Ростовской области две семьи фермеров устроили смертельную перестрелку — конфликт возник из-за пастбища в Орловском районе. Об этом сообщили в управлении регионального Следственного комитета.
По предварительным данным, ссора межу двумя семьями возникла днем 22 октября на территории животноводческой точки в хуторе Чернозубовка Орловского района. В ходе конфликта мужчины произвели несколько выстрелов из огнестрельного оружия.
В результате полученных огнестрельных ранений пятеро скончались, а двоих поместили в реанимацию ЦРБ Орловского района. На место происшествия прибыли глава района, а также сотрудники ФСБ и Следственного комитета.
Известно, что после перестрелки ее участники скрылись с места происшествия на четырех автомобилях — их разыскивает полиция. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту произошедшего по части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство».
Между тем порталу 161.ru стало известно, что к трагедии привел многолетний конфликт, возникший между чеченской семьей Бациевых и грузинской семьей Дакишвили.
Как пишет телеграм-канал Mash, конфликт между семьями начался еще в апреле 2015 года из-за того, что пастуху из семьи Дакишвили задерживали зарплату. Мужчина выяснил, что в 2013 году Бациевы взяли у кооператива «Новоселовский», председателем которого является Василий Дакишвили, займы на несколько миллионов — причем на условиях, невыгодных самому кооперативу. В итоге недовольный пастух подал в суд на братьев Арди и Идриса Бациевых. И в итоге выиграл дело.
Новым поводом для разборок, который и привел к вооруженной перестрелке, по предварительным данным, стало пастбище в Орловском районе. Бациевы якобы приобрели участок, однако не успели оформить на него документы, поэтому Дакишвили свободно вспахивали этот участок.
Телеграм-канал «Life Shot» сообщает, что на мероприятие собралось около 15 мужчин. Вскоре на место ЧП прилетели два вертолета с сотрудниками ОМОН и руководством области.
Перестрелка произошла накануне, 21 октября, и в Республике Ингушетии. Тогда в село Троицкое вместе с треми приятелями приехала 37-летняя жительницей города Магаса — она хотела вернуть денежные средства, которые ей задолжал знакомый. Однако между ним и женщиной произошла ссора. В конфликт вмешался 38-летний брат должника — он произвел несколько выстрелов из травматического пистолета в сопровождающих даму мужчин. Несколько человек были госпитализированы.
Вскоре от стрелявшего была принята явка с повинной. Мужчина отдал правоохранителям оружие, на которое у него не было разрешения, а также восемь патронов к нему.
«Установлено, что в момент конфликта он находился в состоянии наркотического опьянения, что подтверждается результатами медицинского исследования. По факту произошедшего проводится процессуальная проверка», — уточняли в региональном управлении МВД.
Ранее еще один конфликт с применением оружия произошел в Новосибирске. Как установило следствие, там 19 октября 2019 года в одном из баров случилась словесная перепалка, которая вскоре переросла в драку. Охранники заведения вывели дебоширов на улицу, где один из агрессоров достал оружие и начал стрельбу в сторону сотрудника ЧОП. Злоумышленника быстро задержали и передали полицейским. По факту инцидента запустили проверку.
Отметим, что в начале октября следователи завершили расследование уголовного дела о перестрелке в городе Фролово — его передали на рассмотрение в суд. Как установили правоохранители, 10 марта 2019 года 36-летний местный житель организовал застолье у себя в офисе, где он с супругой занимался транспортными услугами. На мероприятие он позвал шестерых друзей.
Однако, когда все собрались, в кабинет вошли пятеро волгоградцев. Выяснилось, что они пришли отомстить за избитого ранее родственника: он был одним из участников застолья. Защитники стали обвинять в случившемся других гостей, в результате чего хозяин помещения достал пистолет и начал стрелять.
В итоге один из раненых был доставлен в больницу, где впоследствии скончался. Пострадали также два приятеля обвиняемого — они были госпитализированы с огнестрельными ранениями ног. Правоохранительные органы предъявили обвинения 36-летнему мужчине по части 1 стать 105 УК РФ «Убийство», части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и по части 2 статьи 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».
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Происшествия , Видео , Статьи , ФСБ , СКР , МВД , Ростовская Область
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